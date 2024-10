Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona questa mattina e oggi pomeriggio, lunedì 14 ottobre, alla periferia di Tortona per due camion che curiosamente con la stessa dinamica sono usciti fuori strada in due diversi incidenti stradali, per fortuna con lievi conseguenze per i due camionisti.

Il primo è accaduto sull’autostrada Milano Genova, il secondo lungo la provinciale per Castelnuovo scrivia.