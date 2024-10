Si terrà ad Alessandria, il 21 e 22 ottobre 2024, la XXII edizione del Convegno nazionale di Diritto sanitario promossa dalla SoDiS-Società italiana di Diritto sanitario, sotto la direzione di Renato Balduzzi.

I lavori si svolgeranno in due luoghi della città: lunedì 21 presso l’AOU SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, martedì 22 presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università del Piemonte Orientale.

Dopo l’edizione “fuori casa” del 2023 (a partire dal 2019, l’evento si tiene un anno ad Alessandria, dove la SoDiS ha voluto mantenere la propria sede legale e operativa, e un anno in un altro centro universitario italiano: l’ultima volta presso l’Università di Roma Tre), il Convegno torna nella città piemontese per un’edizione aperta ad una questione globale. Il titolo del CNDS 2024 è infatti “Corti Supreme e One Health. Vent’anni di giurisprudenza” e la finalità dell’iniziativa è di tracciare un quadro complessivo delle questioni poste, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, dall’applicazione del paradigma della One Health, intesa come approccio di tutela integrata della salute umana, ambientale, animale. Esplorando con particolare attenzione la dimensione giurisprudenziale del tema, ma accordando rilievo altresì ad altri formanti dell’ordinamento giuridico, i lavori si articoleranno in quattro sessioni. Ad esse prenderanno parte oltre cinquanta relatori, ad iniziare dal presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Sandro Staiano, e dai relatori generali: Francisco Balaguer Callejón (Università di Granada) e Barbara Pezzini (Università di Bergamo). “Come nella tradizione dei Convegni nazionali – ha dichiarato il prof. Renato Balduzzi – non vi parteciperanno soltanto giuristi, ma anche esperti e esponenti ai più alti livelli delle istituzioni nazionali e internazionali: dalla direttrice della Direzione generale Salute e consumatori della Commissione UE, Sandra Gallina, al capo dipartimento One Health del Ministero della Salute, Giovanni Leonardi; dal fondatore e presidente onorario dell’Istituto Mario Negri, Silvio Garattini, al consigliere del presidente dell’Organizzazione mondiale della salute animale, Romano Marabelli”.

Il Convegno è promosso dalla Società italiana di Diritto Sanitario (SoDiS) e dal Laboratorio sull’assistenza territoriale in Italia (LaboST) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dell’Istituto “Giuseppe Toniolo”, nell’ambito del PRIN “Il diritto costituzionale della salute e dell’organizzazione sanitaria dopo l’emergenza della pandemia”, del quale è principal investigator Renato Balduzzi.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – afferma il presidente, Notaio Luciano Mariano – conferma la sua adesione a questo progetto che offrirà sicuramente un contributo di altissimo livello, sotto il profile della giurisprudenza, nel processo di sviluppo verso la salute globale. Una tematica attuale e urgente che verrà affrontata da esperti di valenza nazioanle e Internazionale, secondo la tradizione dei convegni organizzati dal Professor Balduzzi. Vivo compiacimento per la collaborazione stabilita con l’Università del Piemonte Orientale che si dimostra, ancora una volta, realtà attiva e partecipe della vita del nostro territorio.

Collaborano alla realizzazione del Convegno nazionale: il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali (Digspes), il Dipartimento Scienze e innovazione tecnologica (Disit) e il Centro interdipartimentale per il management sanitario (Ceims) dell’Università del Piemonte Orientale; il Dipartimento di Scienze giuridiche e il Centro di ricerche e studi in management sanitario (Cerismas) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” (ISSIRFA-CNR); il Centro di cultura – Gruppo di operatori dell’Università Cattolica, Alessandria; l’Azienza ospedaliero-universitaria “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria.