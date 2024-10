Venerdì 18 ottobre alle 11.00, sarà presentato il nuovo spazio “La Rotonda – Famiglie in corso”, nei locali dell’ex Comunità Montana in via San Francesco 203 a Taggia.

“L’iniziativa, destinata ai ragazzi e alle famiglie residenti nei comuni di Taggia, Castellaro, Badalucco, Montalto Carpasio, Molini di Triora e Triora, sarà un’importante occasione di aggregazione, supporto, prevenzione e sostegno nelle sfide legate allo sviluppo dei giovani e delle dinamiche familiari,” spiega l’assessore ai Servizi Sociali, Maurizio Negroni.

Lo spazio dedicato sarà infatti utilizzato per la creazione di eventi, attività e iniziative di carattere informativo ed educativo. In questo luogo le famiglie potranno incontrarsi e dialogare grazie a un progetto che si svilupperà su più fronti e con numerose e articolate iniziative. Tra queste l’accoglienza delle famiglie attraverso uno sportello dedicato; consulenze psicologiche, specialistiche ed educative; laboratori per bambini, ragazzi e genitori; gruppi di parola per figli che vivono la separazione dei genitori; attività in continuità con i centri aggregativi sul territorio; e molto altro.

La progettazione nasce dalla collaborazione tra le cooperative sociali L’Ancora e Jobel, le associazioni di promozione sociale Effetto Farfalla e ANGSA, e il coinvolgimento del Centro di Psicologia Digitale “MeLab”, con sede ad Arma di Taggia, afferente al Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze e al dipartimento di Prevenzione di Asl 1 Imperiese.

“Si tratta di un servizio innovativo e moderno nel quale crediamo molto,” prosegue Negroni. “Le dinamiche sociali e familiari attuali necessitano spesso di un supporto concreto ed emotivo. Coinvolgere l’intera famiglia, genitori e figli, in un percorso di crescita, crediamo sia fondamentale e premiante al fine di raggiungere stabilità e consapevolezza.”

Il progetto prevede un costo complessivo di oltre 55mila euro di cui 40mila euro a carico del Comune di Taggia.