Domenica 27 ottobre, alle ore 15,30 a Castelnuovo Scrivia nel salone del Castello in via Solferino, con una esibizione in costume

d’epoca si concluderà l’edizione autunnale del corso di ricostruzione storica della danza curtense organizzata dall’IRSAC “Istituto per la Ricostruzione Storica delle Arti e dei Costumi” APS di Cassine (AL) con la direzione di Lucio Paolo Testi.

La manifestazione, aperta gratuitamente al pubblico, è realizzata in collaborazione con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Scrivia che ha concesso l’uso dei locali del castello dove troverà l’ambientazione ideale la rievocazione storica del “balletto chiamato Tortiglione (Ms. Chigi con mutanze d’altri autori), una delle danze di corte del XVI-XVII secolo che sono oggetto delle attività di studio che si svolgono a Cassine dal 2001.

La ricostruzione storica della danza viene proposta come occasione di promozione educativa e culturale sia per il pubblico che per i gruppi di danza, nonché per stimolare il confronto tra varie esperienze, una attività che permette di sviluppare particolari momenti creativi e di scambio culturale e ha favorito l’elaborazione di un metodo di studio basato sulla ricerca e l’analisi delle fonti che rendono viva la ricostruzione storica non limitandola quindi al solo apprendimento di una danza e di come indossare un abito adeguato all’epoca rievocata.

Per informazioni info.irsac@gmail.com

