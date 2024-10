Ci sarà anche il Coro Mongioje di Imperia tra i protagonisti della prima puntata della nuova stagione del programma televisivo GialappaShow, in onda lunedì 21 ottobre alle 21.30 su Tv8, sul canale 108 e 508 del digitale terrestre e in diretta streaming sul sito ufficiale www.tv8.it.

Il coro ha avuto l’opportunità di partecipare alla trasmissione condotta dal Mago Forrest grazie a una collaborazione con il Maestro Vittorio Cosma, già membro della PFM e degli Elio e le Storie Tese, con il quale aveva già figurato al DopoFestival di Sanremo nel 2016 e che aveva affiancato nella registrazione di alcuni brani per l’album DNA dei Deproducers.

In occasione della puntata del GialappaShow, il Mongioje ha lavorato fianco a fianco con i Neri per caso, gruppo vocale con il quale condividerà il palco per tre brani all’insegna della musica pop, con qualche interessante e divertente sorpresa.

Il coro Mongioje tornerà a essere protagonista di un grande evento la prossima primavera, in occasione della prima nazionale di “La buona novella di Fabrizio De André”, produzione Teatro Pubblico Ligure, in scena per la nuova stagione del Teatro Cavour di Imperia il 10 maggio. Lo spettacolo, sviluppato a partire da un’idea di David Riondino, con la collaborazione di Fabio Battistelli, vedrà la partecipazione di alcune realtà cittadine tra cui lo stesso Mongioje, che da qualche anno ha inserito in repertorio il celebre “Creuza de mä” di Fabrizio De André.