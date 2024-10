Nella mattinata del 19 ottobre personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo ha proceduto all’accompagnamento coattivo presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria a Roma di un 46enne cittadino marocchino in esecuzione al provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Imperia e contestuale ordine del Questore della Provincia di Imperia Dr. Andrea Lo Iacono.

Lo straniero veniva controllato dagli operatori della Squadra Volante in quanto si aggirava con fare sospetto nei pressi di un supermercato della città matuziana; dai primi accertamenti emergeva che il soggetto era privo di documenti di identificazione e per tale motivo veniva accompagnato negli Uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo.

Di seguito al fotosegnalamento e dai successivi riscontri, emergeva l’excursus criminale del soggetto il quale si trova in Italia da circa 20 anni; poco dopo il suo ingresso in Italia lo straniero è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il reato di tentato omicidio e dopo 4 anni è stato scarcerato.

Negli anni successivi l’uomo è stato tratto in arresto più volte per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e per resistenza e violenza a P.U.

Proprio in ragione della pericolosità sociale dello straniero, a seguito di specifica richiesta formulata dal Commissariato di Sanremo e dall’Ufficio Immigrazione della Questura, il Prefetto della Provincia di Imperia emetteva un Decreto di Espulsione e il Questore della Provincia di Imperia ordinava che il soggetto fosse trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria a Roma in attesa dell’accompagnamento alla frontiera.