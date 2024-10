Sono state inaugurate oggi, sabato 26 ottobre le due nuove sale presso il Museo del Mare in via Pernigotti a Tortona, fra cui quella con il sistema solare. L’evento è stato preceduto da una conferenza in Biblioteca sulla figura dell’ammiraglio Carlo Mirabello tenuta dal dottor Massimo Alfano: al termine si è tenuta la cerimonia per la consegna della sciabola appartenuta all’ammiraglio Tortonese che il Comune ha donato al Museo dove resterà esposta. (foto in basso)

A tagliare il nastro delle due nuove sale insieme al Sindaco di Tortona Federico Chiodi erano presenti il vicesindaco Daniele Calore, il comandante dei Carabinieri il maggiore Gianluca Bellotti, quello della Polizia Municipale Orazio di Stefano, l’assessore alla cultura Fabio Morreale e tante persone.