Gli eventi in programma nel territorio tortonese in occasione della festa più “spaventosa dell’anno”.

Halloween cade il 31 ottobre di ogni anno e viene festeggiato soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, anche se negli ultimi decenni ha preso piede anche in molti altri paesi, compresa l’Italia. Durante la notte tra il 31 e il 1 novembre i bambini, ma spesso anche gli adulti, girano di casa in casa mascherati da creature mostruose per il famoso rito del “dolcetto o scherzetto”: gli abitanti della casa potranno allora salvarsi dai terribili scherzi a tinte macabre solo regalando dolcetti ai bambini.

Alcuni studiosi hanno individuato le origini dell’attuale festa di Halloween nella festa celtica di Semhain, che coincide con il capodanno celtico.

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

• ALLUVIONI CAMBIO’ PIOVERA turni dalle ore 19:00 alle ore 24:00 Castello di Piovera AMNESIS visita animata teatralizzata – prenotazione obbligatoria

• CARBONARA SCRIVIA dalle ore 18:00 al Bar Fiorentina HAPPY HALLOWEEN posti limitati, prenotazione obbligatoria € 5 a zucca fornita dall’organizzatore (presentarsi muniti di attrezzatura per lavorare la zucca: cucchiaio, pennarello, coltello) – dolcetto o scherzetto per le vie del paese, in autonomia – apericena solo su prenotazione

• CASTELNUOVO SCRIVIA ore 21:00 nel Salone delle feste del Castello LE PICCOLE LETTURE NOTTURNE porta il tuo libro noir, romanzi gotici, romanzi e misteri

• GARBAGNA dalle ore 18:00 ritrovo in piazza Alvigini (del mercato) DOLCETTO O SCHERZETTO? IN COSTUME – a seguire Burger da Cristina – organizza la Pro Loco di Garbagna

• TORTONA dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Chalet Castello CHALET IN MASCHERA per bambini dai 5 agli 11 anni: festa in maschera con giochi spaventosi, balli vampireschi, trucca bimbi, laboratorio “maschere mostruose da ridere di paura” con il Maestro Natale Panaro in collaborazione con l’Associazione Peppino Sarina – ore 20:30 THOMPSON’S HOUSE la prima haunted house a Tortona completamente gratuita – è richiesto un accompagnatore adulto dai 12 ai 14 anni (dai 14+ l’entrata sarà libera)

INFO Ufficio Assistenza scolastica Comune di Tortona tel. +39 0131.864470 – email: assistenzascolastica@comune.tortona.al.it