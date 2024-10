In relazione all’accoltellamento avvenuto il 10 ottobre scorso nel centro cittadino di Ventimiglia, il Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, su proposta del Questore, Andrea Nicola Lo Iacono, ha adottato stamani il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera nei confronti di un cittadino nigeriano.

Come riportato nei giorni scorsi dagli organi di informazione, due cittadini extracomunitari, uno nigeriano e l’altro senegalese, si sono resi autori di un’aggressione con arma da taglio ai danni di due cittadini stranieri, uno dei quali rimasto gravemente ferito.

Grazie ai servizi di ordine e sicurezza pubblica e di mirato controllo del territorio, da tempo attivi nel centro di Ventimiglia, gli autori dell’aggressione sono stati immediatamente arrestati e deferiti all’Autorità giudiziaria che, con giudizio direttissimo, ha emesso per entrambi una sentenza di condanna.

Dagli accertamenti esperiti è emerso che il cittadino nigeriano, già da alcuni anni entrato irregolarmente nel territorio italiano, si è trattenuto sul territorio nazionale privo di documenti, utilizzando numerose identità false.

Lo stesso, senza fissa dimora, per l’aggressione di cui si è reso autore e anche per le condotte tenute in passato, è stato valutato quale soggetto socialmente pericoloso.

Pertanto, acquisito il nullaosta dell’Autorità giudiziaria, il Prefetto ne ha disposto l’espulsione con effettivo rimpatrio, al fine di evitare il permanere dello stesso sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda il cittadino senegalese, anch’egli autore dell’accoltellamento, nei confronti dello stesso non si è potuto procedere all’adozione del provvedimento di espulsione, in quanto titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Attesa comunque la grave condotta posta in essere anche da quest’ultimo, il Prefetto chiederà alla competente Commissione la revoca del titolo di soggiorno.