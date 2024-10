«La chiusura per due giorni a settimana della Casa della Salute di Castelnuovo Scrivia è un segnale preoccupante. Quest’oggi ho presentato un’Interpellanza, perché l’assessore Riboldi deve chiarire cosa intende fare la Regione Piemonte, se si vuole mantenere e potenziare questo presidio per la medicina territoriale, oppure se la bassa Valle Scrivia deve rassegnarsi al suo smantellamento». Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico RAVETTI (Pd), che ha depositato un Question Time che sarà discusso la prossima settimana. «Condivido il grido d’allarme del sindaco Gianni Tagliani, sia per quanto riguardo lo spostamento degli specialisti su Tortona, lasciando così sguarniti gli ambulatori della Casa della salute, sia per le incertezze sul completamento dei lavori di ristrutturazione. È inutile invocare l’importanza della medicina del territorio, e poi, nei fatti, assistere impotenti allo svuotamento di una Casa della Salute, che non può essere destinata a divenire un guscio vuoto».

Domenico RAVETTI – vice Presidente Consiglio regionale del Piemonte