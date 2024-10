La Regione Piemonte organizza, dopo gli ottimi risultati ottenuti e la grande partecipazione riscontrata, la quinta edizione di “Fabbriche Aperte Piemonte”, che permette al grande pubblico di visitare gratuitamente i luoghi della produzione industriale del territorio, aperti straordinariamente per l’occasione.

Fabbriche Aperte Piemonte vuole favorire una maggiore conoscenza delle attività produttive che operano nella nostra regione, valorizzando le sue eccellenze economiche e tecnologiche, la cultura d’impresa e il senso di appartenenza delle comunità locali al sistema manifatturiero. Un’importante occasione di apprezzare le eccellenze e il valore della “fabbrica” come elemento imprescindibile della ricchezza sociale, imprenditoriale e professionale della regione.

Sono più di 130 gli stabilimenti che apriranno le loro porte il 24, 25 e 26 ottobre. Nell’edizione del 2023 oltre 8.000 persone hanno potuto partecipare decretando un successo crescente a una manifestazione che ha un fascino unico visitando anche aziende che hanno fatto la storia dell’impresa italiana

“Fabbriche aperte – commenta l’assessore allo sviluppo e attività produttive Andrea Tronzano – è un fiore all’occhiello della Regione Piemonte mette in contatto persone e aziende e apre le porte degli stabilimenti per mettere in evidenza il valore di chi crea impresa. Nelle passate edizioni abbiamo constatato un interesse crescente e sono felice che il numero delle aziende in questa edizione si sia incrementato. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro patrimonio di saperi e di fare imprese” Per chi volesse prenotare la visita il sito https://www.fabbricheapertepiemonte.it/

Obiettivo dell’iniziativa regionale, giunta ormai alla quinta edizione e che quest’anno ha come claim “Dentro il cuore del Piemonte industriale, per scoprire il valore di chi crea valore” è affermare l’immagine del Piemonte come territorio della manifattura intelligente, dell’innovazione e del saper fare. Sabato 26 ottobre apriremo al pubblico le porte della a sede tortonese, dalle 9.00 alle 13.00. Qui si studiano i brevetti, si progetta e si gestiscono gli impianti da remoto. Le iscrizioni, gratuite ma obbligatorie, sono effettuabili sul sito www.fabbricheapertepiemonte.it, La visita partirà proprio dall’Ufficio tecnico, dove sono al lavoro progettisti e ingegneri e si potrà approfondire …

ENTSORGA

Fondata nel 1997 a Tortona e attiva in Europa, America e Africa, Entsorga è una PMI innovativa che studia soluzioni tecnologiche per ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti e trasformali in fertilizzanti, biocarburanti e combustibili alternativi. Con la sua squadra di tecnici altamente specializzati e competenze trasversali in tutti i settori dell’ingegneria, ad oggi l’azienda ha brevettato 11 marchi registrati e 13 tecnologie proprietarie, con cui ha progettato e realizzato centinaia di impianti nel mondo, sia per piccole comunità che per grandi sistemi industriali completamente automatizzati. Grazie a software proprietari, Entsorga garantisce inoltre servizi personalizzati di assistenza e monitoraggio da remoto ad impianti e processi.

La sede di Tortona è dedicata allo studio dei brevetti, all’attività di progettazione e alla gestione degli impianti da remoto. La visita partirà quindi dall’Ufficio tecnico, dove sono al lavoro progettisti e ingegneri e si potrà approfondire il funzionamento delle tecnologie applicate nei diversi impianti costruiti nel mondo. Ci si sposterà quindi negli uffici costruiti di recente, dove sarà possibile visitare le postazioni dei tecnici di processo e la Control room, cuore dei servizi di assistenza e supervisione da remoto agli impianti, oltre alla sala formazione. Il giro si concluderà con la visita ad un impianto pilota di digestione anaerobica, utilizzabile per trattare piccole quantità di rifiuti e trasformarli in biogas.

INDICAZIONI UTILI PER LA VISITA:

Durata: 60 minuti