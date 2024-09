Programma dell’evento organizzato dai Comuni della valle San Lorenzo “VALLE SAN LORENZO – 8 BORGHI IN FESTA” verso l’EXPO, prima edizione di manifestazione di promozione del patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico di Valle San Lorenzo e dei suoi 5 Comuni (8 borghi). Allestimento fieristico espositivo esperienziale e di rappresentanza imprese, associazioni, enti, tipicità e attrazioni degli 8 borghi della valle San Lorenzo (Imperia) presso il centro storico di San Lorenzo al Mare capofila 2024, con partenza di tour organizzati e attività di visita e scoperta di tutti i borghi della valle.



Il format dell’evento, basato sul concetto di “museo diffuso” e sull’idea che il patrimonio culturale non si presenti come un insieme di spazi fisicamente definiti e delimitati ma come una continuità di arte, cultura, enogastronomia e tradizioni in stretto rapporto tra di loro, si propone di intercettare e potenziare, in ottica di destagionalizzazione, le tipologie turistiche “lente” e attente all’ecologia, che volentieri si muovono in bicicletta o a piedi, famiglie con bambini, grazie alla vicinanza con la natura, all’assenza di pericoli legati al traffico e all’inquinamento. Il progetto vuole anche essere pilota di una modalità di misura che contrasti lo scarso associazionismo che caratterizza il tessuto produttivo locale, fortemente connotato da microimprese a conduzione familiare.

Orari aree, Mostre e Stand espositori presso Piazzale Lagorio, Via Roma e piazza Passeggiata sul mare: sabato ore 10-19.30, domenica 10-19.30. Presenti gli stand dei 5 Comuni di Valle San Lorenzo e tante aziende e associazioni del territorio.



Programma



SABATO 21 settembre

Ore 11.00 Inaugurazione alla presenza delle Autorità e Amministratori del territorio, con spettacolo teatrale itinerante realizzata dalla Compagnia teatrale Teatro dell’Albero, che accompagneranno tutti i visitatori nel TOUR inaugurale dell’EXPO;

: opere prodotte e disegnate da designer locali e di altre zone d’Italia, curata dal locale Studio Abretio Design, presso ex Oratorio della Misericordia. Presentazione del percorso, delle opere e del particolare allestimento ispirato al territorio della Valle del San Lorenzo insieme ai designer al pomeriggio; Eventi diffusi nella Valle: Pietrabruna festa patronale di San Matteo con funzione religiosa ore 17, sagra della STROSCIA ore 19.30, “Civezza scorci e colori del paese” estemporanea di pittura (iscrizioni e timbro tele al mattino, consegna e giuria la domenica), Costarainera inaugurazione Via del Campo e concerto dedicato al cantautore ligure F. De Andrè presso campo sportivo ore 20.00, Cipressa escursione guidata e degustazione prodotti, visita ai monumenti;

Pietrabruna festa patronale di San Matteo con funzione religiosa ore 17, sagra della STROSCIA ore 19.30, “Civezza scorci e colori del paese” estemporanea di pittura (iscrizioni e timbro tele al mattino, consegna e giuria la domenica), Costarainera inaugurazione Via del Campo e concerto dedicato al cantautore ligure F. De Andrè presso campo sportivo ore 20.00, Cipressa escursione guidata e degustazione prodotti, visita ai monumenti; Escursione Guidata GAE “Anello della Valle” : partenza ore 15.00 dalla piazza di Cipressa verso Lingueglietta e Costarainera, visita alla Chiesa di Sant’Antonio e Chiesa-fortezza di San Pietro, pausa degustazione prodotti tipici sotto l’antico elce, arrivo alle 19 presso il campo sportivo di Costarainera per rinfresco e concerto dedicato a Fabrizio De Andrè – durata 4 ore, percorso facile, gratuito su prenotazione;

DOMENICA 22 settembre

Aree attività, mostre e stand espositori: ore 10.00 – 19.30

Allestimento di rievocazione storica : “Vita degli antichi Liguri” a cura del gruppo Bergomori – APS Ligures Celeberrimi, presso piazza Porta di Valle San Lorenzo IAT;

: esperienze enogastronomiche ed edutainment sulle tradizioni e pregi locali, incontri e racconti con autori. Pomeriggio: “Camminare nella storia; tra Monte Mero e la Valle Argentina” di Marco Macchi, itinerari sui monti alla scoperta delle tracce del passato, uno dei quali sul Monte 7 Fontane ed uno sul Monte Selletta. Giuria e premiazione “Torta verde di Valle San Lorenzo 2024” organizzata dalla Pro Loco San Lorenzo al mare ore 17.30;

: partenza ore 10 da Pietrabruna verso il monte Follia, al ritorno visita al Museo Archeologico ed Etnografico “Giuseppina Guasco”– durata 5 ore, percorso E, gratuito su prenotazione, prevede pranzo al sacco a cura dei partecipanti Evento di chiusura manifestazione “La bellezza è una promessa di felicità “ – Reading Teatrale Musicale e degustazione vini. A cura del Teatro dell’Albero con la pianista Alessandra Asso – Degustazione vini a cura di FISAR. Presso sala Beckett ore 19.00