Dal 23 al 28 settembre torna ad Alessandria il più importante concorso internazionale italiano di chitarra classica, il “Michele Pittaluga”. Giunto alla sua cinquantaseiesima edizione il contest vedrà partecipare 20 giovani concorrenti provenienti da ogni angolo del Mondo (Svizzera, Russia, Polonia, Cina, Corea del Sud, Serbia, Brasile, Spagna, Italia).

Programma 2024: Quella che si inaugurerà il 23 settembre sarà la la 56° edizione del concorso internazionale di chitarra Pittaluga e si abbinerà alla conclusione del 13° Concorso internazionale di composizione, incentrata sul brano i “Mille regretz” del compositore cinquecentesco Josquin Desprez. Sono stati 33 i lavori pervenuti.

L’edizione 56 del “Pittaluga” intende ricordare ad ottanta anni dalla sua scomparsa Augustin Barrios Mangoré, geniale compositore nato in Paraguay che assimilò la tecnica compositiva dei grandi del passato collegandola al ritmo musicale indigeno guaranì ed autore, fra l’altro, delle prime registrazioni storiche su disco negli anni trenta. 20 iscritti da molti paesi del mondo.

A questo scopo sono stati inseriti sia in eliminatoria che in semifinale alcuni brani del suo vasto repertorio e durante la settimana verrà proiettato il docufilm “MANGORÉ” prodotto da Leo Rubin.

GIURIA internazionale: La giuria di quest’anno sarà composta da concertisti e docenti delle sei-corde: In giuria sono stati invitati la chitarrista americana Martha Masters, CEO della Guitar Foundation of America, lo spagnolo Francisco Bernier docente a Siviglia e vincitore del concorso nel 1996, il tedesco Hubert Kaeppel importante rappresentante della chitarra tedesca ed insegnante a Colonia, Simone Fontanelli compositore e docente di musica strumentale contemporanea a Salisburgo ed alla Chigiana di Siena, Eric Franceries, compositore francese, Frédéric Zigante chitarrista e musicologo italofrancese, Min Zhanqi docente al Conservatorio di Shanghai, Paolo Ferrara direttore d’orchestra e docente al Vivaldi di Alessandria Micaela Pittaluga, Presidente del Concorso . Alcuni di loro (Fontanelli, Bernier, Franceries, Zigante e Ferrara) faranno parte della giuria di composizione, altri della giuria di interpretazione (Masters, Min, Bernier, Kaeppel, Pittaluga, Franceries e Fontanelli).

Tre importanti convenzioni sono state firmate negli ultimi tempi e riguardano la collaborazione con il Conservatorio Antonio Vivaldi, con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Santi Antonio e Biagio e con l’Università UPO.

Tournée del Vincitore: Grazie alla Gioventù musicale di Milano, ed alle relazioni internazionali intessute nel tempo, il vincitore del concorso sarà invitato a suonare in importanti Festival musicali nazionali ed internazionali come Todi, Modena, Alba, Torino, Portogruaro, Lago Maggiore, Asti, Roma, Milano. Negli anni queste tournée hanno compreso anche New York, Tokyo, Verbier, San Pietroburgo.

In Concorso si svolge con il supporto di:

Sostenitori e sponsor: Con il sostegno della Fondazione CRAL, della Fondazione CRTO, della Regione Piemonte e del Comune di Alessandria cui si aggiungono contributi da Ditte ed Aziende cittadine come Metlac, Solvay, AMAG e da alcuni club di servizio come il Rotary, l’Innerwheel ed il Soroptimist, il Concorso Pittaluga si fregia dal 1997 della Medaglia del Presidente della Repubblica e si svolge sotto il Patrocinio del Consiglio dei Ministri, della Commissione Nazionale UNESCO, del Comune e della Provincia di Alessandria, dell’Università A.Avogadro, del Conservatorio A.Vivaldi, dell’Azienda sanitaria Universitaria di Alessandria (progetto Medical humanities).

Convenzioni e partnership: Con importanti convenzioni in essere con Accademie Musicali, Organizzazioni culturali anche straniere, con l’etichetta Contrastes record in Siviglia (Spagna), col Concorso Sigall in Cile, con Klagenfurt in Austria, Amarante in Portogallo e Bruxelles in Belgio, gli organizzatori partecipano attivamente anche alla vita culturale cittadina offrendo collaborazioni con la Confcommercio e la Confesercenti (Aperto per cultura, Guitar corner), con l’Azienda Ospedaliera (Chitarre in corsia), e con molti comuni del territorio (Cassine, Tortona, Valenza, Solero, Sezzadio, Acqui).

“Il concorso Pittaluga fa parte della storia di Alessandria ma anche di quella della musica italiana e internazionale. È un onore per la nostra città essere casa di un evento che fa giungere da tutto il mondo musicisti straordinari dotati di capacità tecniche uniche – afferma il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante -. Eventi culturali come questo, che voglio ricordare è uno dei due grandi appuntamenti internazionali che ospitiamo, sono qualificanti per i territori che li accolgono. Come amministrazione abbiamo il dovere di supportarli”.

“Aprendo questa 56° edizione confermo che la settimana che inizierà lunedì 23 settembre avrà un programma vario con iniziative che coinvolgeranno vari angoli della città e varie fasce della popolazione locale, compresi gli studenti cittadini, ed i degenti dell’Ospedale Alessandrino – spiegano Micaela Pittaluga, presidente del concorso -. Invito tutti a partecipare al gran finale, che si terrà presso il Teatro Alessandrino con ingresso libero, come tutti gli eventi promossi dal Comitato organizzatore, il 28 settembre alle ore 20 e 30. Questo con l’augurio che l’importante evento della nostra città possa ripetersi negli anni futuri con rinnovato entusiasmo e con risorse adeguate. Alessandria può a diritto fregiarsi del titolo di Capitale della chitarra perché tutta la storia dello strumento e tutti i più grandi interpreti sono passati da qui”.