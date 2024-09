Nel pomeriggio del 15 settembre 2024, durante un regolare servizio di controllo del territorio, la Volante del Commissariato di P.S. ha intercettato a Voghera in via Lomellina una Fiat Stilo SW, con due soggetti a bordo.

Non appena gli agenti hanno attivato i dispositivi luminosi e sonori della vettura di servizio per procedere al controllo, il conducente ha aumentato la velocità, cercando di sfuggire alle forze dell’ordine. Il tentativo di fuga è stato però neutralizzato dopo pochi istanti dagli agenti che hanno quindi proceduto ad un accurato controllo dei soggetti e dell’interno dell’autovettura.

L’esito della perquisizione ha permesso di ritrovare, abilmente nascosta in vari compartimenti del veicolo, diversa sostanza stupefacente, suddivisa in 53 involucri tra cocaina, eroina e hashish, per un peso totale di circa 35 grammi.

A seguito della perquisizione, il conducente dell’automobile, K.A. di 26 anni, disoccupato, è stato immediatamente tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la Casa Circondariale, mentre il passeggero denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà.

L’operazione sottolinea l’importanza dei controlli mirati sul territorio e conferma l’impegno del Commissariato P.S. di Voghera nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini continuano per individuare eventuali ulteriori complici o collegamenti con organizzazioni criminali attive nella zona.