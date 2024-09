Trambusto ieri sera, venerdì 20 settembre, al teatro Civico di Tortona alle 21, poco prima del concerto Jazz di Arena Derthona. Un uomo di mezza età che si trovava in un palco al terzo anello del teatro si è improvvisamente sentito male. La situazione sembrava grave ed è stato chiamato il 118. L’ambulanza della Misericordia, come potete vedere dall’immagine, è subito intervenuta e l’uomo, anche grazie all’aiuto di Charlie Bergaglio, organizzatore di Arena Derthona, coi soccorritori del 118 è stato subito trasportato in ospedale.

Le sue condizioni, per fortuna non sembravano gravi. Dopo l’inconveniente la serata ha potuto proseguire con grande successo come ormai accade per tutti gli avvenimenti di Arena Derthona.