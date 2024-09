Una vacanza in Italia finita male, che tuttavia lascia a James e Jennifer un piacevole ricordo dei Carabinieri che li hanno assistiti.

I coniugi, lui americano e lei australiana, lasciano la loro auto parcheggiata nei pressi del locale Outlet, meta dello shopping di turisti da tutto il mondo, per una passeggiata prima del rientro nel Principato di Monaco, dove vivono. Al ritorno, la spiacevole scoperta. Qualcuno ha infranto il finestrino dell’autovettura di lusso e ha rubato una borsa griffata, due I-Pad, i due passaporti e le chiavi della casa monegasca.

Superato lo smarrimento, i due turisti chiedono l’aiuto dei Carabinieri.

James e Jennifer non parlano italiano, ma con il Carabiniere che li riceve c’è un collega italo-americano fuori servizio che si rende subito disponibile per la traduzione.

Prima di verbalizzare la denuncia, i Carabinieri controllano l’auto e si accorgono della presenza di macchie di sangue che i turisti confermano non essere loro. I ladri si sono feriti con i vetri del finestrino infranto. Viene chiamato un collega specializzato nelle indagini scientifiche che, nonostante l’ora ormai tarda e nonostante sia in licenza, in breve tempo arriva in ufficio e procede al repertamento di tutte le tracce biologiche presenti sul veicolo, per le successive analisi e l’invio al R.I.S., con l’auspicio di potere addivenire all’identificazione degli autori al momento ignoti.

Nel frattempo, James e Jennifer verbalizzano la propria denuncia e si intrattengono con i Carabinieri che si mettono a disposizione per le più urgenti necessità.

Quando tutto è terminato, i turisti ringraziano i tre Carabinieri così disponibili da rientrare dai giorni di riposo e di licenza per offrirgli tutta l’assistenza possibile.

La mattina seguente, l’inattesa sorpresa: James e Jennifer recapitano al Comando Compagnia di Novi Ligure un enorme cesto di dolci per tutti i Carabinieri, con un biglietto scritto in parte di pugno e in parte tradotto in italiano con cui ringraziano per la cura con cui sono stati accolti e assistiti.

“Cari Carabinieri, vi ringraziamo per esservi presi così tanta cura di noi venerdì sera. Abbiamo apprezzato molto la vostra attenzione, il vostro calore e la vostra gentilezza. Torneremo di nuovo nella vostra splendida regione. Grazie mille, Jennifer and James”.

Piccoli gesti che offrono gratificazione per il silente e quotidiano impegno e per la costante vicinanza ai cittadini, capaci di incoraggiare a fare sempre di più e sempre meglio.

Senza aspettarsi nulla.