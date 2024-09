La giornata di sabato 21 settembre si apre alle ore 8,30 con la possibilità di godere dei benefici del mare attraverso una camminata attiva e tonificante nell’acqua, partecipando ad una lezione gratuita di marcia acquatica, sotto la guida esperta di formatori riconosciuti a livello europeo, offerta da Alassio Wave Walking CNAM. Per i residenti e i turisti che ancora non conoscono la marcia acquatica sarà un’occasione preziosa per provare questa disciplina caratteristica di Alassio, importata dalla Francia e che ha trovato nella città del Muretto la sua sede ideale, grazie al fondale particolarmente adatto e all’impegno del Circolo Nautico al Mare di Alassio (CNAM). Iscrizione preventiva e maggiori informazioni su https://www.wavewalking.it/iscrizione-per-la-prima-prova/

Da sabato 21 settembre a sabato 5 ottobre le Frecce Tricolori tornano ad Alassio con la mostra fotografica all’ex chiesa Anglicana “Alassio presenta il volo acrobatico in formazione”. Organizzata dal Club2freccetricoloridi Treviso, dal Club108freccetricoloridel Ponente Ligure, dal Lions Club Alassio BDS e con il patrocinio del Comune di Alassio, sarà composta da oltre 120 pannelli fotografici di grandi dimensioni – realizzati da alcuni dei migliori fotografi accreditati presso la Pattuglia Acrobatica Nazionale – che permetteranno di ammirare le attività delle Frecce Tricolori dal loro esordio negli anni ‘60 ad oggi. La mostra si svilupperà in vari settori: quello storico, quello dedicato al presente, compresa la più recente trasferta in USA e Canada, e quello dedicato alle attività che si svolgono lontano dagli occhi degli spettatori prima e dopo i decolli. Orari di apertura: sabato 21 settembre dalle ore 17,30 alle ore 19,30; nel restante periodo: dal mercoledì alla domenica dalle ore 16,00 alle ore 19,30.

Sabato 21 settembre, alle ore 17,30, per gli amanti della lettura e delle storie di mare, l’appuntamento è alla Biblioteca Civica “Renzo Deaglio”, dove il Prof. Pier Franco Quaglieni, il Dott. Roberto Pirino ed il Gen. Franco Odello presenteranno il volume Il Penny Black e altri racconti marinareschi. Storie e ricordi di avventure in barca a vela (Salomone Belforte Editore, Livorno). L’autrice, Stella Bolaffi Benuzzi, offre al lettore, anche a quello non esperto di navigazione a vela, una nostalgica traversata di un’epoca, vissuta da lei e dalla sua famiglia, sulla loro prima barca dedicata al ‘Penny Black’, il primo francobollo emesso al mondo, non a caso vista la professione di filatelico noto in tutto il mondo del padre Giulio Bolaffi.

Inoltre, nella stessa giornata di sabato – dalle ore 8,30 alle ore 20 – i giardini di Piazza della Libertà saranno cornice del tradizionale Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo.

Domenica 22 settembre sul Molo Bestoso,dalle ore 15 alle ore 17, sarà possibile ammirare un vivace raduno di Can Am Spyder e di Quad.

Sullo stesso Pontile Bestoso è, inoltre, ancora in corso – fino al 31 ottobre – la suggestiva esposizione delle due sculture monumentali “Blue de Chine” e “Non Finito” della serie “I Viaggiatori” dell’artista italo-francese Bruno Catalano, apprezzato in tutto il mondo per le sue opere così caratteristiche che esplorano e raccontano temi universali dell’uomo, a partire da identità, migrazione e viaggio. L’esposizione è organizzata nell’ambito del Festival Ligyes e curata dalla Galleria Ravagnan di Venezia.

Mercoledì 25 settembre alle ore 17 appuntamento in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Comunale, per un’interessante visita guidata alle chiese collinari di San Rocco, Loreto e Nostra Signora delle Grazie nell’ambito delle passeggiate storico-naturalistiche curate dal Prof. Bruno Schivo. Il percorso è privo di qualsiasi difficoltà, ma si consigliano scarpe adatte a percorrere sentieri e mulattiere.Partecipazione gratuita, offerta libera e volontaria a favore di Amnesty International. Si suggerisce l’iscrizione (tel. 328 3066168; mail: bruno.schivo@iol.it).

Giovedì 26 settembre alle ore 17 presso la Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” si svolgerà la lettura animata dedicata al volume Cane zoppodi Marisa Vestita e Giulia Pastorino (Clichy Edizioni) che, attraverso un esilarante dialogo tra due bambini, affronta un sentimento molto diffuso tra i più piccoli – quello del voler primeggiare – e abbatte la barriera del presunto migliore con la pura freschezza del “quel che si ha”. A dare man forte e coraggio al piccolo protagonista del libro c’è uno strano e irresistibile antieroe: un bislacco cane zoppo che, con la sua generosità e la sua sana bizzarria, arriva a suscitare le invidie di chi non può comprarlo, sottolineando che l’unicità è sempre un valore da coltivare. Prenotazione consigliata al numero tel. 0182 648078.

Sabato 28 settembre alle ore 18,30 in Piazza della Libertà si svolgerà la presentazione dei volumi di Lidia Baiguera Stupore del mare – raccolta di poesie tradotte in arabo dal Prof. Hafez Haidar (Ed. Aletti) – e Nella e i suoi compagni, racconto edito da Albatros Il Filo. L’incontro – organizzato da Fidapa BPW Italy – sezione di Alassio con il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato Comune di Alassio – sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco Marco Melgrati e del consigliere comunale con incarico alle Pari Opportunità e presidente della sezione Fidapa di Alassio, Cinzia Salerno. Seguiranno la lettura dei testi a cura degli attori Cristina Sarti e Giorgio Caprile. Modererà l’incontro la giornalista Renata Cantamessa.

Domenica 29 settembre ad Alassio sarà protagonista lo sport, con l’11^ edizione della Granfondo Internazionale Alassio, ovvero la corsa di ciclismo su strada per amatori organizzata da GSAlpi in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio tramite la società partecipata Gesco. Un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano gareggiare e per gli appassionati che potranno assistere a questa eccezionale competizione. La partenza è fissata alle ore 9,30 davanti al Muretto di Alassio, mentre l’arrivo sarà al Santuario di Madonna della Guardia, dopo un itinerario di 97,5 km per un dislivello complessivo di 2009 metri. Le iscrizioni, a cura di GSAlpi, sono aperte fino alle 20.00 del 25 settembre. Per maggiori informazioni: https://www.granfondoalassio.it/

Per gli amanti della natura e delle passeggiate, imperdibile l’appuntamento che si svolgerà nella stessa giornata di domenica 29 settembre con il Trekking le tre torri – percorso di interesse storico-naturalistico in mezzo alla macchia mediterranea con scorci di notevole fattura – nell’ambito delle passeggiate sui sentieri “a tema” organizzate dal Comune di Alassio tramite l’impegno della società partecipata Gesco per promuovere un turismo green ed eco sostenibile. Il percorso si snoda dal Santuario della Madonna della Guardia, da cui si scenderà a Vegliasco a osservare la Torre cinquecentesca di Adelasia. Si proseguirà quindi in salita passando da Case Soprattutte per imboccare la ripida mulattiera che sale verso località La Colletta e raggiungere la Torre Pisana, un antico mulino a vento di età seicentesca, per poi ridiscendere incontrando Torre Cazzulini e poi raggiungere Alassio con dolci pendenze, passando per Costa Lupara. Il ritrovo dei partecipanti è fissato davanti alla stazione ferroviaria di Alassio alle ore 9,30, con servizio di trasporto (a/r) con navetta. Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking con buona suola, cappello o bandana, scorta d’acqua, giacca a vento. L’escursione è prenotabile nella sezione attività ed esperienze del portale VisitAlassio alla pagina https://www.visitalassio.com/it/esperienze/trekking-le-tre-torri.

Dove non diversamente specificato, gli appuntamenti sono ad accesso libero. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica IAT: tel. 0182 647027; email info@visitalassio.com; https://www.visitalassio.com/it