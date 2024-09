Aspettando il Premio Acqui StoriaPROGRAMMA Venerdì 11 Ottobre 2024ore 9:00 – Scuola Secondaria BellaConcerto per le Scuole del Coro Femminile di Argostoli (Cefalonia)



ore 10:15 – Scuola Secondaria G. MonteverdeConcerto per le Scuole del Coro Femminile di Argostoli (Cefalonia) Sabato 12 Ottobre 2024ore 18:00 – Sala Kaimano – Via M. Ferraris n. 5Concerto del Coro Femminile di Argostoli (Cefalonia)



Giovedì 17 Ottobre 2024ore 10:00 – Teatro Ariston – Piazza MatteottiSpettacolo teatrale rivolto al pubblico scolastico “Ausmerzen” di Marco Paolini, prodotto dal Teatro della Cooperativa di Milano

ore 21:00 Teatro Ariston – Piazza MatteottiSpettacolo teatrale rivolto al pubblico “Ausmerzen” di Marco Paolini, prodotto dal Teatro della Cooperativa di Milano Venerdì 18 Ottobre 2024ore 8:15 – Scuola Secondaria G. MonteverdeAdam Gidwitz, vincitore della Sezione Ragazzi, presenta il volume

“La leggenda dei tre bambini magici e del loro cane santo” Giuntina Edizioni

ore 10:00 – Teatro Ariston – Piazza MatteottiConferenza di Zahi Hawass “Cleopatra e la Valle delle Mummie d’Oro”, con la partecipazione straordinaria di Roberto Giacobbo

ore 10:15 – Scuola Secondaria BellaAdam Gidwitz, vincitore della Sezione Ragazzi, presenta il volume “La leggenda dei tre bambini magici e del loro cane santo” Giuntina Edizioni

ore 14:00 – Teatro Ariston – Piazza MatteottiIncontro degli Autori vincitori del Premio con il pubblico

ore 21:00 – Teatro Ariston – Piazza MatteottiPremière del cortometraggio “Servitori di storie” di Valerio Marcozzi Sabato 19 Ottobre 2024ore 17:00 – Teatro Ariston – Piazza MatteottiCerimonia di Premiazione della 57a edizione del Premio Acqui Storia ENTRATA LIBERAÈ consigliata la prenotazione fino ad esaurimento postiinfo@acquistoria.it – tel. 0144 770203