Prende il via la sesta edizione del Festival delle Conoscenze, l’appuntamento annuale con le nuove frontiere del sapere organizzato da Fondazione ACOS per la Cultura che si terrà dal 1° al 5 ottobre 2024. La grande novità di quest’anno riguarda una massiccia presenza nella città di Tortona con ben 7 diversi appuntamenti tra Sala delle Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e Teatr Civico. Alla fine dell’articolo trovate il programma completo. Altra novità è che , per la prima volta, al centro della manifestazione ci sarà un unico grande tema cardine: l’intelligenza artificiale.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ed Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato ed è patrocinata dai Comuni di Novi Ligure, Ovada e Tortona.

La partecipazione alle conferenze e agli spettacoli in programma sarà, come sempre, gratuita e aperta a tutti.