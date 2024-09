L’amministrazione comunale di Diano Marina propone una variante significativa al Regolamento Edilizio Comunale, che modifica gli articoli 28 e 38 del Regolamento in vigore e si concentra principalmente sulla regolamentazione delle attività edilizie rumorose. La pratica verrà presentata questa sera in consiglio comunale. Ecco cosa prevede.

Uno dei principali aspetti del nuovo Regolamento è il divieto di eseguire interventi di demolizione e altre attività edilizie rumorose durante l’estate, soprattutto nelle aree a forte vocazione turistica. La decisione tiene conto degli impatti negativi che rumori, polveri e ingombri stradali possono avere sulla viabilità e sul benessere delle persone.

Il divieto è previsto dal 16 giugno al 15 settembre e riguarda principalmente le aree destinate a strutture turistico-ricettive di tipo alberghiero (classificate come TUL/TA) e le zone circostanti, in un raggio di 200 metri dal perimetro delle strutture alberghiere. Durante questo periodo, i lavori che comportano demolizioni, sia parziali che totali, e altre attività rumorose oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente saranno vietati, a eccezione dei casi di urgenza, emergenza, necessità o pubblica utilità. Vengono tutelati infatti i cantieri privati e le opere pubbliche che devono rispettare precise scadenze per non perdere finanziamenti, per esempio, e anche i lavori relativi alla salvaguardia della salute pubblica. In aggiunta, dal 1° agosto al 31 agosto, periodo considerato il picco della stagione turistica, il divieto viene esteso anche alle aree più densamente urbanizzate del comune, come TUS, TUC e le altre aree residenziali del Piano Urbanistico Comunale (PUC). Anche in questo caso, gli interventi rumorosi saranno vietati, con le stesse eccezioni per urgenza, emergenza, necessità o pubblica utilità.

Nella proposta di modifica al Regolamento, l’amministrazione introduce anche misure rigorose per garantire il rispetto di queste nuove disposizioni. In caso di violazioni, l’intestatario del titolo edilizio e il direttore dei lavori saranno soggetti a una sanzione di 4.132,00 euro, che assorbe l’ulteriore sanzione amministrativa di 1.033,00 euro già prevista dall’articolo 100 del Regolamento Edilizio.

“Questa variante al Regolamento Edilizio Comunale, Diano Marina rappresenta un impegno deciso verso la salvaguardia del suo patrimonio turistico e il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini, con una sensibilità che non aveva mai trovato una corrispondenza normativa” dichiara il Sindaco, Cristiano Za Garibaldi. “Le nuove limitazioni sui lavori edilizi estivi non vogliono danneggiare le attività edilizie, che sono il presupposto per la crescita di qualsiasi cittadina, bensì sono pensate per proteggere il territorio dal disturbo causato dalle attività rumorose durante i mesi cruciali per il turismo”.