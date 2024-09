ANAS comunica che stamattina il tratto di via Aurelia confinante con San Bartolomeo al Mare è stato caratterizzato da un transito rallentato per via della rottura di una tombinatura avvenuta durante i lavori della scorsa notte. Una volta ripristinato il danno, il traffico veicolare riprenderà regolarmente. I lavori di ANAS per il rifacimento della pavimentazione stradale proseguiranno per tutta la settimana, sempre in orario notturno, e si concluderanno entro sabato mattina.

