AFA26 è un progetto dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alessandria con la collaborazione del Circolo del Cinema Adelio Ferrero e Ohimeme. Per il secondo anno l’iniziativa si svolge presso i Giardini Pubblici di Viale Repubblica ad Alessandria.

AFA26 FESTIVAL èun’occasione per riconsiderare la performance artistica come mezzo privilegiato di indagine sociale e consapevolezza civica.

L’Assessora alla Politiche Giovanili del Comune di Alessandria Vittoria Oneto dichiara:

“AFA26 è un progetto di riqualificazione urbana attraverso l’arte. Nasce dalla necessità di coinvolgere nella creazione artistica i giovani e allo stesso tempo riqualificare un’area verde preziosa come i Giardini Pubblici, luogo simbolo della cultura alessandrina, sede del Teatro Comunale e biglietto da visita della città. L’idea è quella di stimolare la cittadinanza a riscoprire le potenzialità di questo meraviglioso luogo rendendolo vivibile e sicuro per ogni fascia d’età, un luogo dove i bambini possano giocare, i giovani socializzare, avendo le opportunità per esprimersi.”

DOMENICA 22 SETTEMBRE

ORE 17:00

Spettacolo “Eco-Medy il ritmo della terra” Teatro_Danza_Musica

Scritto e interpretato dal gruppo comico “IPanchinaz”

supervisionato da Davide Fabbrocino e Daniela Tusa

coreografie di Asd On Stage dance & theatre

scenografa Susanna Bobbio

musiche di Matteo Barile

Eco-Medy il Ritmo della Terra

Quando tre giovani comici si riuniscono per parlare di ambiente, sostenibilità, risorse e futuro, il risultato si chiama: Eco-Medy il Ritmo della Terra, un viaggio surreale e ipotetico fatto di varchi spazio/temporali, politiche della plastica, assurde teorie sul riciclo, il tutto condito da un umorismo a tratti demenziale che aiuterà lo spettatore a divertirsi, riflettendo sulla più grande fida che oggi il mondo deve affrontare per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni e cioè la sostenibilità.

Sinossi

Ci troviamo all’interno di uno studio televisivo dove il pubblico farà da vero spettatore del programma “Il Tempo che ci resta”, trasmissione di approfondimento che da sempre tratta temi importanti e che oggi ha l’onore di avere in studio un ospite che viene dal futuro. Tutto sembra andare per il meglio e il futuro descritto non sembra poi così male, fino a quando non appare un contestatore, anche lui proveniente dal futuro, che invece di venire allontanato, racconterà la sua versione dei fatti.

Il Progetto

Eco-Medy: Il Ritmo della Terra – Uno Spettacolo Itinerante che Unisce Arte, Teatro e Riqualificazione Urbana

Domenica 22 Settembre i Giardini Pubblici di Viale Repubblica, cuore della città, pulserà al ritmo della terra grazie Eco-Medy: Il Ritmo della Terra, uno spettacolo innovativo che ha saputo intrecciare teatro, danza e arte visiva in un contesto urbano trasformato in palcoscenico vivente. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il gruppo comico iPanchinaz, il centro danza On Stage Dance & Theatre, la pittrice Susanna Bobbio e con la supervisione artistica di Davide Fabbrocino, coinvolgerà grandi e piccini in un’esperienza unica.

Lo spettacolo inizierà nel modo più tradizionale, con una prima parte sul palcoscenico dei Giardini Pubblici di Viale Repubblica, dove gli attori di iPanchinaz introdurranno una narrazione coinvolgente e ironica che trasporterà il pubblico alla tematica centrale: il rapporto tra uomo e natura, l’inizio di un viaggio che, in seguito, guiderà gli spettatori fuori dal teatro convenzionale e dentro un’esperienza immersiva.

I dipinti di Susanna Bobbio, creati appositamente per l’evento, non semplici decorazioni, ma veri e propri “quadri di performance” disposti intorno ai Giardini Pubblici, saranno le scenografie vive per le esibizioni delle allieve della scuola di danza On Stage Dance & Theatre. Accompagnato dagli attori, il pubblico si muoverà attraverso il parco, assistendo a momenti di danza che sapranno fondere armoniosamente corpo, natura e arte visiva, il tutto in una cornice verde che ha regalerà un’ulteriore sensazione di connessione con l’ambiente circostante.

Ma Eco-Medy non si limita ad essere uno spettacolo. L’elemento che rende l’esperienza ancor più speciale è il coinvolgimento diretto dei bambini, che hanno avuto l’opportunità di interagire con i dipinti dopo le performance, trasformandoli in giochi creativi. Questo gesto simbolico non stimola solo la fantasia dei più piccoli, ma lascia anche un’impronta tangibile nel processo di riqualificazione dei Giardini Pubblici, aggiungendo valore a uno spazio urbano troppo spesso trascurato.

Il progetto è stato pensato per coinvolgere più artisti della provincia possibili, farli conoscere, farli lavorare insieme con la speranza di creare un progetto continuativo, infatti le musiche dello spettacolo sono state create da Matteo Barile in collaborazione stretta con iPanchinaz, Daniela Tusa ha curato tutta la parte di formazione attoriale e Davide Fabbrocino ha supervisionato drammaturgia e regia dello spettacolo, lavorando con Martina Allia e Chiara Scipione per fondere le performance itineranti con la prosa. E come tutte le trasmissioni televisive, ci sarà anche un corpo di ballo formato da Irene Cava e Roberta Maioli.

L’appuntamento da non perdere è dunque per Domenica 22 alle ore 18:00 ai Giardini Pubblici di Viale Repubblica.

INFORMAZIONI

Calendario AFA26_2024 – Giardini Pubblici Viale Repubblica, Alessandria

INGRESSO GRATUITO INFO 389 4226172 www.afa26.it

Evento promosso da:

Comune di Alessandria, Circolo del Cinema Adelio Ferrero, Ohimeme