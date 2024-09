Nei giorni scorsi presso il Ridotto del Teatro Civico, l’Amministrazione Comunale ha premiato i due migliori format dal titolo “Perché la memoria sia di insegnamento” elaborati dagli studenti dell’IIS “Marconi”, Giada Lombardi e Andreas Spezia Nystrup. Menzione al merito anche ad altri 6 studenti e studentesse per l’originalità e l’impegno dimostrati (Octavian Bursuc, Francesco De Benedictis, Ilaria Mattiello, Ozias Meya, Andreea Maria Oltean, Martina Ottaviano) I due migliori lavori selezionati sulla base di criteri predefiniti (attinenza alla tematica, accessibilità, estetica nell’insieme, originalità e complessità) hanno ricevuto un premio di 500 euro ciascuno e verranno utilizzati per una campagna di sensibilizzazione sulle tematiche del progetto. Ciascun partecipante ha inoltre ricevuto l’attestato di Ambasciatore della verità rilasciato dalla Regione Piemonte. Alla serata hanno partecipato anche il Sindaco Federico Chiodi, l’Assessore Anna Sgheiz e il Presidente dell’Anpi Tortona Marco Balossino.

L’idea progettuale dal titolo “Tortona: Una Comunità Resiliente Contro l’Odio e l’Intolleranza” è stata elaborata dell’ufficio politiche giovanili del Comune di Tortona, in partenariato con Istituto “Marconi” e l’Associazione APS la Fenice, e finanziata all’interno del Bando Regionale “Ogni giorno è il giorno della memoria” terza edizione a fine 2023.

L’obiettivo del progetto è quello di costruire una comunità inclusiva, educare alla diversità e contrastare qualsiasi forma di odio promuovendo il coinvolgimento attivo dei giovani come ambasciatori della pace e dell’uguaglianza partendo dagli insegnamenti della storia

I 47 studenti delle tre classi 4 dell’Istituto che, nell’anno scolastico 2023-24, hanno partecipato attivamente al progetto sono stati coinvolti in un percorso articolato in diverse fasi: tre incontri formativi dedicati a tutti gli studenti, erogati da un tutor esperto di storia del Novecento ed in particolare della Shoah, individuato dalla Regione Piemonte. Un incontro di educazione non formale per gli studenti sul tema dell’antisemitismo, del rispetto reciproco, dell’apprezzamento delle differenze culturali, della promozione della diversità e dell’inclusione. Lo spettacolo teatrale “Farfalle” di Andrea Robbiano aperto a tutta la cittadinanza ed inserito all’interno della programmazione degli eventi estivi nel Cortile dell’Annunziata. Infine il “Viaggio della Memoria” a Trieste con visita guidata della Risiera di San Sabba, Foibe di Basovizza e Museo della comunità ebraica.

Grazie al finanziamento regionale sono stati inoltre acquistati alcuni volumi suggeriti dalla Regione Piemonte e scelti dai docenti del “Marconi” che andranno ad arricchire la biblioteca scolastica. Un ringraziamento particolare al dirigente scolastico Guido Rosso e alle insegnanti Laura Crozza, Angelica Genovese, Maria Grazia Rolando, oltre ai volontari

della APS la Fenice che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso.