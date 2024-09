Come ogni anno, il Club 500 Golfo Dianese si riunisce la terza domenica di settembre per celebrare le “vecchie glorie”, tirate a lucido per l’occasione.

Saranno presenti 60 auto, prodotte dal 1936 al 1975, frutto dell’ingegno di Dante Giacosa, uno dei più celebri progettisti automobilistici italiani.

La Fiat 500 non è solo un’automobile, ma un simbolo di rinascita e innovazione. Dal primo modello del 1957 all’ultima Cinquecento prodotta il 1 agosto 1975, la 500 ha segnato un’epoca e continua a essere amata in tutto il mondo grazie anche al suo rilancio moderno.

I ricordi di ogni famiglia italiana di quel periodo, hanno una FIAT 500 come sfondo.

Il ritrovo per i partecipanti è alle ore 8.30 per le iscrizioni in Via della Resistenza a San Bartolomeo al Mare, alle 11.00 inizierà il giro turistico nelle vallate del Golfo Dianese, per ritrovarsi alle 12.30 per l’aperitivo e il pranzo a Diano Marina (organizzato in collaborazione con la “Famïa Dianese”), alle ore 15.00 premiazione e saluti.

