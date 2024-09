Beatrice Basilio, Bianca Balduzzi e Virginia Tresin sono le tre giovanissime pattinatrici tortonesi che hanno conquistato, all’inizio del mese, i primi tre posti ai Campionati Nazionali Giovanili ACSI 2024 di pattinaggio artistico tenuti a Riccione. Le 13enni che frequentano le scuole secondarie di primo grado in città hanno portato quindi a casa le medaglie d’oro (Beatrice), d’argento (Bianca) e di bronzo (Virginia), gareggiando nelle fila della società Pattinaggio Artistico Aurora di Pozzolo Formigaro – Novi Ligure. Sono state ricevute in Comune dal Sindaco Federico Chiodi, dall’Assessore allo Sport Giordana Tramarin e dal Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo che si sono complimentati per lo straordinario successo conseguito!

