Sabato 21 settembre a Imperia si terrà la Festa dello sport 2024, un’iniziativa del progetto delle Province liguri GAME UPI “SPRINT: corsa verso un futuro inclusivo e sano”, capofilato dalla Provincia di Imperia, che promuove eventi di sport di comunità per sensibilizzare i giovani ad uno stile di vita sano, favorire la partecipazione alla pratica sportiva e alle attività che sviluppano le abilità motorie dei ragazzi con disabilità.

Appuntamento alle ore 14.30 a Calata Anselmi, dove ragazzi, bambini e famiglie potranno “mettersi in gioco” e sperimentare diverse pratiche e discipline sportive, offerte dalle Associazioni del territorio: ciclismo, basket, scacchi, atletica, parahockey, petanque, pallamano, pilates, cerchio aereo e pole dance, volley, rugby, tennis, ginnastica artistica, karate, judo, jiu jitsu, danza, ritmica, vela, kickboxing.

La Festa dello sport, a ingresso libero e gratuito per la cittadinanza, è finalizzata ad incoraggiare l’esercizio dell’attività motoria e ad incentivare l’eliminazione delle barriere sociali e culturali tra i giovani.

L’evento vedrà la partecipazione delle seguenti Associazioni: UC Imperia – Ciclismo, Imperia Basket Riviera dei Fiori, ASD Circolo Scacchistico Imperiese, Fondazione ISAH – “Atletico..ma non troppo”, ASD Viva Sport Imperia – Parahockey, ASD Circolo San Giacomo Petanque, ASD San Camillo Pallamano Imperia, La Giraffa a rotelle, Team Blu di Mare – Ciclismo, Ferocity Academy – Pilates, Ferocity Academy – Cerchio aereo e Pole Dance, Rari Nantes Imperia, ASD Imperia Volley, ASD Imperia Rugby, ASD Circolo Tennis Imperia, ASD Niche, ASD Fudoshin Karate Imperia, ASD Judo Club Corsaro Imperia, ASD OK Club, ASD Infinity Jiu Jitsu, Centro Studi Danza Mov’Art, ASD Imperia Ballet School, Il Cerchio d’Oro Ritmica Imperia, ASD Maurina Olio Carli, Handarpermare APS – Vela, The Tigers Den – Kickboxing.

Il progetto SPRINT, con capofila la Provincia di Imperia, ha come partner Anci-Upi Liguria, Provincia della Spezia, Provincia di Savona, Forum Terzo Settore della Liguria, I.I.S. E.Ruffini – D.Aicardi – Istituto Alberghiero, ASD Maurina Olio Carli, ASD Rari Nantes, ASD Circolo S. Giacomo e ASD San Leonardo Pallapugno.

Partecipano in qualità di Associati: Comune di Imperia, Ordine Degli Psicologi della Liguria, Federsanita’ Anci Liguria, CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Comitato Regionale Liguria, FISDIR Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali.