Proseguono i controlli per contrastare gli abbandoni dei rifiuti attraverso le “foto trappole” posizionate in punti strategici del territorio: con questo sistema, infatti, è stato possibile identificare e rintracciare i trasgressori prendendo i necessari provvedimenti.

L’Assessore Cecilia Strozzi afferma: “Prosegue l’attività di controllo a tutela di tutta la cittadinanza, andando a sanzionare quei comportamenti che pesano sulla collettività sia in termini ambientali che economici. Comportamenti, quelli dei trasgressori, che sono assolutamente da biasimare, soprattutto in ragione del fatto che la nostra città ha a disposizione tutti gli strumenti per agevolare il corretto e gratuito smaltimento dei rifiuti”.

Sono infatti a disposizione della cittadinanza numerosi strumenti per tutte le tipologie di rifiuti: dal Centro di Raccolta che si trova a Casale Monferrato in Via Grandi, 45 (zona industriale) dove è possibile depositare rottami di ferro, legno, elettrodomestici, batterie esauste, carta e cartone, rifiuti ingombranti, oli vegetali e grassi di cucina (racchiuso in bottiglie di plastica) provenienti dal territorio comunale; la raccolta di abiti usati porta a porta, i punti di raccolta di batterie esauste e farmaci scaduti, oltre al servizio Ecomobile presente in Piazza Castello nei giorni di mercato per lampade ad incandescenza/led, neon, pile, farmaci, batterie al piombo, toner, oli vegetali esausti, oli minerali esausti.

Per maggiori informazioni è possibile accedere all’area dedicata sul portale istituzionale della città di Casale Monferrato attraverso il link https://www.comune.casale-monferrato.al.it/Rifiuti