Un evento del Liceo Peano destinato a diventare consuetudine: la “Serata di premiazione delle eccellenze”. Per la prima volta, gli alunni che si sono distinti in diverse attività e i diplomati con 100 e 100 lode sono stati i protagonisti giovedì 12 settembre nel Cortile dell’Annunziata. I vincitori di concorsi, di competizioni sportive, di certamina, di olimpiadi di matematica e di italiano hanno ricevuto dalla dirigente, Maria Rita Marchesotti, un attestato di riconoscimento, segno di gratitudine da parte di tutta la comunità scolastica per loro impegno e per i loro risultati. Un momento particolare è stato il saluto al Capitano dei Carabinieri Domenico Lavigna, che ha appena lasciato Tortona per trasferimento ad altra Compagnia: la preside gli ha consegnato una targa in segno di riconoscenza per la collaborazione fattiva e la partecipazione attiva alla vita della scuola che il Capitano ha costantemente mostrato durante la permanenza a Tortona.

