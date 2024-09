PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: aperto dalle 10.00 alle 19.00, con visite guidate comprese nel prezzo del biglietto. Info 0144 57555; info@acquimusei.it. Costo Biglietto: Speciale Ridotto 2€ per Giornate Europee del Patrimonio.

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: visita guidata su prenotazione ore 10.30 (orario soggetto a riconferma), con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti, durata totale). Informazioni e prenotazioni: 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com; Costo biglietto: intero 15€.

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite su prenotazione con orario 14.00 – 17.00. Informazioni e prenotazioni: 0141 922535; info@castellodirazzano.it. Costo biglietto a partire da 6€ ingresso al museo e cantine.

Alluvioni Piovera – Castello di Piovera: aperto con orario 14.30 – 18.30. Visite guidate alle ore 15.00 e 16.30 con prenotazione obbligatoria. Alle ore 15.00 la visita guidata sarà una visita speciale “al buio”. Info: Tel: 346 2341141; info@castellodipiovera.it. Costo biglietto: per visita guidata Intero 13€ (visita “al Buio” 15€). Visita libera Parco: Intero 6€

Castelnuovo Scrivia – Castello dei Torriani e dei Bandello-Palazzo Pretorio: speciale visita guidata con partenza alle ore 15.30 dal Castello ed apertura straordinaria della Sala didattica archeologica sita a Palazzo Centurione, sede del Municipio. Evento gratuito. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0131 826754, 349 3943394; biblioteca@comune.castelnuovoscrivia.al.it.

Morsasco – Castello di Morsasco: speciali visite guidate dai proprietari (prenotazione obbligatoria) e, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, apertura eccezionale delle sale del piano nobile. La visita guidata di domenica 29 settembre rappresenta l’ultima occasione per visitare il castello che chiude al pubblico. I turni di visita saranno alle ore 11; 15; 17. Prenotazione obbligatoria; Costo biglietto: Intero 10€-

Per informazioni e prenotazioni: www.castellodimorsasco.it ; tel.3343769833 castellodimorsasco@gmail.com

Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth De Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 09.00-13.00 e 14.00-20.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso. Info e prenotazioni: tel. 345 8566039. Costo biglietto: intero 10€.

Rosignano Monferrato – Borgo: visite accompagnate con prenotazione obbligatoria nei seguenti orari: 10.00, 11.15, 15.00, 16.15 con partenza dall’ Infopoint. Per informazioni e prenotazioni: 0142 489009 (Uffici comunali) oppure 377 1693394 (Infopoint); info@comune.rosignanomonferrato.al.it

Rosignano Monferrato – Castello di Uviglie: turno unico di visite guidate alle ore 10.30 su prenotazione. Info: Tel. 334 1011278; info@ilcastellodiuviglie.com. Costo biglietto: Intero 15€, Ridotto 12€

Trisobbio – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): visite accompagnate dalle ore 17.00 alle ore 19.00 solo su prenotazione. Prenotazione obbligatoria sul sito: https://www.trisobbio.eu/torre_castello/

Costo biglietto: intero 2€. Info: 0143 871104; info@trisobbio.eu

