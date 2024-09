In piazzetta del Lega Lombarda, la città ospita oggi il World Heart Day, una giornata interamente dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, un’iniziativa globale creata dalla World Heart Federation con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sui rischi delle malattie cardiovascolari e promuovere stili di vita sani.

In Italia, l’evento è coordinato dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus, presieduta da Marcello Segre, che da anni si impegna nella prevenzione e nella formazione in ambito cardiologico.

Durante l’evento, i cittadini avranno accesso a una serie di attività gratuite e informative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati alle patologie cardiovascolari e sui corretti stili di vita da adottare per prevenirle.

Inoltre, sarà possibile partecipare a sessioni di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) e assistere a interventi di emergenza dimostrativi.

Presenti con uno stand informativo e con i propri mezzi di pronto intervento dotati di defibrillatore, i Carabinieri, costantemente al passo con i tempi anche in materia di primo soccorso, che hanno avviato da tempo la formazione del personale per l’uso, in caso di emergenza, dei defibrillatori semiautomatici (cosiddetti DAE), in grado di analizzare e riconoscere automaticamente il segnale elettrocardiografico, permettendo l’erogazione della scarica sotto comando di un operatore unicamente quando viene riconosciuto un ritmo idoneo. Il dispositivo è sempre più presente all’interno delle Stazioni Carabinieri e sui mezzi del pronto intervento quotidianamente impegnati a contatto con la popolazione, come le Gazzelle, nel quadro di un progetto che mira a rafforzare la rete “salvavita” sul territorio.

L’accesso rapido e pubblico al defibrillatore può determinare un significativo aumento delle possibilità di sopravvivenza e il buon recupero funzionale per i soggetti colpiti da arresto cardiaco, infatti la rianimazione cardio-polmonare associata alla defibrillazione entro i primi 3-5 minuti dall’evento determina un incremento della sopravvivenza del 50-70%, mentre ogni minuto di ritardo ne riduce le probabilità del 10-12%.

Il World Heart Day rappresenta un’opportunità unica per i cittadini di prendersi cura della propria salute e ricevere informazioni preziose per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, che restano la principale causa di morte al mondo, responsabili di oltre venti milioni di decessi ogni anno.