Festival “Pieve in musica” – Terza edizione 2024

Viguzzolo, Pieve romanica di Santa Maria Assunta

Sabato 14 e domenica 15 settembre, sabato 21 e domenica 22 settembre 2024

Viguzzolo ospita la terza edizione del Festival “Pieve in Musica”, una manifestazione che sta diventando un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica da camera. La rassegna, diretta dal M° Alberto Carnevale Ricci e organizzata dal Comune di Viguzzolo grazie ai contributi di Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Lamberti SpA, Gulliver Supermercati e Q8 Rol Oil, si svilupperà attorno alla figura di Johannes Brahms, uno dei giganti del repertorio romantico.

Dal 14 al 22 settembre, la suggestiva Pieve di Santa Maria, uno dei gioielli romanici del Piemonte, sarà il palcoscenico di una serie di concerti che vedranno protagonisti musicisti di fama internazionale, provenienti da Armenia, Corea, Germania, Giappone, Italia, Messico e Spagna.

Il programma del festival

Sabato 14 settembre, ore 17

Ad aprire la rassegna sarà il Duo Lorca, formato dalla violinista messicana Mariana Hernandez e dalla pianista spagnola Itxaso Etxeberria. Il programma della serata prevede l’esecuzione di brani di de Falla, Brahms (terza sonata), Ginastera e Poulenc, offrendo un viaggio musicale che spazia dall’Europa all’America Latina.

Domenica 15 settembre, ore 11

Il Quartetto Indaco, formazione di fama mondiale, vero fiore all’occhiello dell’Italia musicale, insieme al M° Alberto Carnevale Ricci, eseguirà i quintetti di Schumann e Brahms. Sarà un’occasione per ascoltare due capolavori assoluti del repertorio cameristico.

Sabato 21 settembre, ore 17

Il Trio composto da Chiara Di Muzio, Bettina Aust e Sofia von Freydorf (pianoforte, clarinetto e violoncello) proporrà i trii di Beethoven, Brahms e Nino Rota. Un concerto che promette di emozionare il pubblico con una selezione di brani intensi e carichi di pathos.

Domenica 22 settembre, ore 17

La rassegna si concluderà con il Duo Karapetyan – Carnevale Ricci, accompagnati da un quartetto vocale. Il programma include musiche di Schubert e Schumann, culminando con i “Liebeslieder Walzer” di Brahms, una perfetta fusione di lirismo e virtuosismo.

A margine dei concerti, in collaborazione con l’Associazione Culturale Viguzzolese e con il Centro Servizi Volontariato di Alessandria e Asti, i musicisti proporranno una lezione/prova aperta rivolta ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Viguzzolo.

Il festival “Pieve in Musica” si distingue non solo per la qualità degli artisti coinvolti, ma anche per l’atmosfera unica che si respira nella Pieve di Santa Maria. Grazie alla sua acustica straordinaria e al fascino storico del luogo, ogni concerto diventa un’esperienza indimenticabile.

L’ingresso ai concerti è gratuito fino ad esaurimento posti.

L’appuntamento è quindi dal 14 al 22 settembre, per una settimana dedicata alla grande musica da camera nella splendida Pieve di Viguzzolo, con Johannes Brahms come protagonista d’eccezione.

