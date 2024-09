Due eccellenze piemontesi, capaci di raccontare in maniera inequivocabile il proprio territorio di provenienza.

Da una parte il riso, protagonista di una Strada che attraversa il Piemonte con paesaggi suggestivi fatti di un mare a scacchi. Dall’altra il vino, tra i prodotti di maggior successo del territorio, anch’esso protagonista di una Strada fatta di cantine, colline, sapori ed emozioni.

È un evento speciale quello che vede per la prima volta insieme la Strada del Riso Piemontese e la Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato, in un racconto inedito fatto di abbinamenti eccezionali.

Il prossimo 18 settembre, infatti, nelle bellissime sale trecentesche del Castello di Casale Monferrato, il Riso e il Vino si incontreranno in un appuntamento speciale, in cui verranno interpretati dalle mani di alcuni dei più importanti e rinomati chef del territorio piemontese.

“Riso e Vino” è una serata in cui si vuole approfondire la bellezza del territorio e la bontà dei suoi prodotti, facendosi aiutare da chi meglio di ogni altro ogni giorno li propone sulle proprie tavole. Tre chef, selezionati per la loro dedizione al riso piemontese (sempre presente nelle carte dei loro meravigliosi ristoranti), racconteranno i sapori del territorio, abbinando alcune delle sue migliori materie prime.

Ecco chi saranno:

h18.30 Davide Palluda

una stella Michelin al Ristorante All’Enoteca di Canale, Davide Palluda è da sempre uno dei più apprezzati interpreti gastronomici del territorio piemontese, in una cucina ricercata che non si allontana mai dalle origini. Il risotto è uno dei protagonisti della carta del suo ristorante, e l’abbinamento con i vini del territorio è quasi naturale grazie a una cantina che parla moltissimo di Piemonte

h 19.30 Christian Costardi

Chef del ristorante di fine dining Scatto, una delle aperture torinesi più interessanti dell’ultimo periodo, Christian Costardi ha un legame antichissimo con la materia prima riso. Le origini vercellesi dei Costardi Bros hanno reso celebre la loro cucina proprio attraverso questo ingrediente, da sempre grande protagonista della loro carta e diventato icona grazie alla latta pop in cui viene servito, disegnata dal grande gastronomo Bob Noto.

h 20.30 Francesco Marchese

Formazione francese ma grandissimo amore per le materie prime piemontesi: Francesco Marchese, una stella Michelin al FRE, ristorante del bellissimo Réva Resort, è stato uno degli allievi più promettenti del grande chef Yannick Alléno, la cui influenza è spesso visibile nei piatti preparati dallo chef. Personalità, freschezza e tecnica sono le parole chiave che meglio descrivono la sua cucina, in cui il risotto è uno dei grandi protagonisti, immancabile in carta.

I loro tre risotti verranno accompagnati dai vini del territorio, serviti dai sommelier dell’Ais di Casale Monferrato, mentre il riso sarà raccontato dai sommelier del riso Acquaverderiso, che illustreranno le caratteristiche organolettiche del riso da risotto della tradizione.

La partecipazione agli showcooking – con assaggio dei tre risotti preparati dagli chef coinvolti – è riservata a un numero limitato di invitati, che possono prenotare il proprio posto (al prezzo di 45 Euro) scrivendo una mail a info@pswk.it.

Per informazioni:

https://www.stradadelrisopiemontese.it