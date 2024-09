Le fogne di Diano Marina funzionano bene ma a volte si sente qualche odore sgradevole e il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ieri sera in consiglio comunale ne ha spiegato il motivo.

“Sulle presunte problematiche legate al sistema fognario sollevate dalla minoranza – ha detto il Sindaco – preciso che il sistema risulta essere funzionale in proporzione alla popolazione dianese che tuttavia cresce, rispetto all’epoca della costruzione e ancor più durante la stagione estiva. Se il sistema sia a norma, lo deve specificare Rivieracqua: noi certamente abbiamo chiesto ulteriori confronti e approfondiremo la questione. Però ci tengo a ribadire che la pulizia del mare è comprovata dai continui prelievi e dalle verifiche di Arpal, che è l’organo deputato al monitoraggio continuo. Inoltre i sopralluoghi di quest’estate – effettuati dall’Accademia Kronos Onlus (Ente di protezione ambientale riconosciuto dal Ministero della Transizione Ecologica) – non hanno dato riscontro di alcuna criticità in grado di minacciare la salute pubblica”.