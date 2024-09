Il Comune di Diano Marina ha emesso oggi un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione in corrispondenza del punto di campionamento denominato “Foce Rio Mortula”, situato tra i Bagni Teresa e i Bagni Nettuno. La decisione, giunta nell’ultimo giorno della stagione balneare, è stata presa a seguito del riscontro da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (Arpal) di valori non conformi nelle analisi effettuate al punto di prelievo alla foce del torrente Mortula. L’ordinanza rimarrà in vigore fino a quando i nuovi campionamenti non forniranno dati conformi agli standard di balneabilità.

La decisione arriva alla fine della stagione balneare, che è compresa tra il 1 maggio e il 30 settembre di ogni anno. Durante questo periodo, la costa viene monitorata regolarmente da Arpal, attraverso una rete di punti di campionamento distribuiti lungo tutto il litorale. Ogni tratto di spiaggia viene rappresentato da un punto di campionamento per garantire una costante vigilanza sulla qualità delle acque.

“Ho ricevuto oggi le analisi che risultano difformi” ha dichiarato il Sindaco di Diano Marina, Za Garibaldi. “Arpal ha effettuato verifiche supplementari su punti di prelievo extra (oltre agli otto punti di campionamento ordinari) senza riscontrare anomalie né a levante né a ponente del punto di prelievo alla foce del torrente Mortula. Tuttavia, la procedura mi obbliga a chiudere la balneazione su tutto il tratto di litorale che va dal Molo del Nettuno a quello del Moresco (compresi)”.