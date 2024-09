Dopo la pausa estiva torna nell’Auditorium della Biblioteca Civica di Novi Ligure (via Marconi, 66) la rassegna “Il libro sul comodino” con gli incontri organizzati dal gruppo formato da Daria Ubaldeschi, Elena D’Elia, Benedetta De Paolis, Graziella Gaballo, Giada Incardona e Andrea Vignoli.

Si tratta di un appuntamento mensile in cui un ospite – individuato tra persone che si sono distinte in campo professionale o che costituiscono un punto di riferimento per la nostra comunità – dialoga con Daria Ubaldeschi e con il pubblico sul suo libro del cuore.

Il primo incontro di questo secondo anno è in programma giovedì 19 settembre alle ore 18,30. L’ospite sarà don Paolo Padrini, novese, che si occupa, oltre che dell’attività pastorale a Tortona anche di comunicazione, sia a livello diocesano – è direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della Diocesi di Tortona e della radio PNR – sia a livello nazionale, collaborando con numerose istituzioni. Scopriremo in quell’occasione qual è il suo rapporto con la lettura e qual è il suo libro sul comodino.

