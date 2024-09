Sabato 21 settembre un’emozionante camminata tra i suggestivi castelli delle terre dei Doria, per scoprire la storia e la bellezza di questi luoghi incantevoli!

Nel 1523 i comuni di Dolceacqua, Perinaldo, Apricale e Isolabona firmarono il patto di fedeltà a Monaco, per questo motivo le amministrazioni hanno deciso di unirsi in una camminata ad anello, accompagnati dallo scrittore Claudio Priarone che ci narrerà il percorso tratto dal suo libro “in cammino tra Castelli e Fortezze dell’Imperiese”

Il percorso regalerà un’esperienza emozionante e avvincente, attraversando luoghi suggestivi, in cui scorrono i ricordi di un’epoca passata, con panorami mozzafiato che porteranno i partecipanti indietro in un tempo lontano, dove la storia è stata fatta.

Appuntamento h.08:00 in piazza Mauro a Dolceacqua.

Tutte le info e per la prenotazione obbligatoria, sul sito Eventibrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-camminata-tra-i-castelli-1006241955777

oppure tramite l’ufficio IAT +39 0184 206666 (anche via whatsapp)