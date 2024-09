19 settembre 2024

ore 20.45 c/o Associazione “Cultura e Sviluppo” di Alessandria – Piazza De Andrè 76, Alessandria

“LA CITTA’ INTELLIGENTE – A CHE PUNTO SIAMO“

Moderatrice: Daniela Pestarino

Andrea Colombo ed Elena Milazzo – L’esperienza di Bologna Città 30

Biagio Polla – Possiamo ridurre l’effetto dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana?

Matteo Dondè – Diamo strada alle persone

Luca Zanon – Alessandria, a che punto siamo

Per informazioni info@sinelimes.org – 3479698393

Nell’aprile 2022 in collaborazione con Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, un gruppo di associazioni, tra cui FIAB Alessandria Gliamicidellebici, Sine Limes, Ciclofficina Ri-Cyclo, BlogAL con il contributo della Fondazione SociAL organizzò, ad Alessandria, il convegno “LA CITTA’ INTELLIGENTE”.

Grazie agli interventi di Matteo Dondè, Luca Zanon, Claudio Pasero e Davide Gho, supportati dalla moderatrice Daniela Pestarino, emerse la necessità di avere una città realmente a misura di bambini e bambine, con zone chiuse al traffico e spazi adeguati ad accogliere pedoni, biciclette, per costruire luoghi di relazione e di socialità.

A distanza di due anni, dopo la creazione della Consulta Comunale per la Mobilità Sostenibile del Comune di Alessandria e il suo insediamento nella prima seduta del 5 aprile 2023, torneremo ad affrontare l’argomento per capire come e se sia mutato il contesto nazionale e locale in ambito di promozione di politiche di mobilità sostenibile e se ci siano stati sensibili miglioramenti nel perseguire l’obiettivo primario, ovvero l’affermazione del principio per cui “La strada è di tutti”.

Inizieremo la serata con Andrea Colombo, esperto strategico di mobilità sostenibile, spazio pubblico e ambiente della Fondazione Innovazione Urbana, ed Elena Milazzo, fondatrice dell’agenzia di comunicazione Sottosopra, che illustreranno l’esperienza di Bologna Città 30, descrivendo il processo politico, sociale e tecnico-amministrativo da cui nasce e lungo cui si sta sviluppando questo progetto, e le strategie di comunicazione per affrontare i pregiudizi.

Successivamente Biagio Polla, medico specialista in pneumologia, incentrerà il suo intervento sulle conseguenze dell’inquinamento atmosferico per la salute umana.

A seguire, Matteo Dondè, esperto in pianificazione della mobilità pedonale e ciclistica, città 30, moderazione del traffico e riqualificazione degli spazi pubblici, illustrerà i principi di progettazione di una mobilità sicura e sostenibile, spiegando come la ricerca scientifica abbia contribuito a rivoluzionare il concetto di pianificazione in favore di una condivisione maggiore e più equa dello spazio urbano.

In chiusura, Luca Zanon, architetto urbanista alessandrino, cercherà di rispondere alla domanda del titolo dell’evento con uno sguardo al contesto locale, tra prime sperimentazioni sulla mobilità sostenibile e interventi più strutturali che attendono ancora di essere finalizzati.

Moderatrice della serata: Daniela Pestarino, tra i fondatori della sezione locale FIAB.

La serata è organizzata da FIAB ALESSANDRIA GLIAMICIDELLEBICI ODV e Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, con il supporto di Associazione Sine Limes, Ciclofficina Ri-Cyclo, BlogAL, UISP Alessandria, Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) Alessandria, ASL AL Alessandria (specificatamente, Funzionario del Piano Locale di Prevenzione ASL AL e Mobility Manager aziendali).

Appuntamento a tutta la cittadinanza , giovedì 19 settembre 2024, con inizio alle ore 20.45 presso la sala conferenze di Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, Piazza Fabrizio De Andrè, Alessandria.