Tra i borghi della Riviera dei Fiori ce ne sono alcuni dove sventola una Bandiera Arancione: è il marchio rilasciato dal Touring Club Italiano ai borghi che hanno un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio e offrono un’accoglienza di qualità.

Airole, Apricale, Badalucco, Dolceacqua, Perinaldo, Pigna, Seborga, Triora e Vallebona sono i borghi con Bandiera Arancione in Riviera dei Fiori. Ognuno di questi luoghi affascina per le sue caratteristiche, dalle inconfobili architetture, come il ponte e il castello di Dolceacqua, ai deliziosi prodotti enogastronomici che raccontano la storia e le leggende del borgo. Le michette, soffici dolcetti ideati in onore della fanciulla Lucrezia, il pane di Triora, le Cubaite, a base di frutta secca e miele, i fagioli di Pigna e Badalucco, le Pansarole, dolci frittelle, e tante altre prelibatezze.

Parti alla scoperta delle Bandiere Arancioni della Riviera dei Fiori, tra caruggi, chiese antiche e panorami mozzafiato.