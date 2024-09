Per questa settimana, Forte Santa Tecla vi propone ben tre diversi eventi gratuiti, il 20, 21 e 22 settembre!

Venerdì 20 settembre alle ore 19.00, conferenza e presentazione del libro “Globalizzazione dell’integralismo religioso”, tenuta dal Prof. Vincenzo Luigi Gullace. L’incontro è organizzato da UNUCI – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia. E’ richiesto l’ingresso entro le ore 18.45.

Sabato 21, in occasione della Giornata Internazionale della Pace, a partire dalle ore 16.00 si svolgerà una serie di incontri dal titolo “Rotary per la pace – letture, riflessioni e musica per la Giornata Internazionale per la Pace”.

Domenica 22 alle ore 15.30 si svolgerà l’incontro “Viaggio tra mente, corpo e anima nella gestione della malattia”, primo degli incontri di “Famiglie in pigiama – ciclo di eventi con l’intervento di specialisti per genitori di bambini con patologie” organizzati dall’associazione aMarti. Gli incontri successivi si svolgeranno il 20 ottobre e 17 novembre.

Tutti gli eventi qui sopra indicati sono ad ingresso gratuito.

La visita del Forte e delle mostre in corso segue le regolari tariffe (4 euro intero, 2 euro ridotto, gratuito sotto i 18 anni)

Per ulteriori informazioni sui singoli eventi, potete consultare il nostro sito https://fortesantatecla.cultura.gov.it/ o le pagine Facebook e Instagram