“Che fine ha fatto il servizio ‘pattuglia in bicicletta’ della Polizia Municipale di Alessandria, implementato nel 2017 e che dal 2021 poteva contare su 4 agenti, divisi in due pattuglie quotidiane? Date le condizioni di costante insicurezza in cui si trova il centro storico di Alessandria, tra monopattini che sfrecciano senza controllo, episodi di inciviltà e furti ai danni di esercizi commerciali, perché non rafforzare un servizio di presenza capillare del territorio, peraltro con mobilità sostenibile e pronto intervento di prossimità?”

A chiederlo è il gruppo consiliare della Lega a Palazzo Rosso, con apposita interpellanza rivolta a sindaco e giunta.