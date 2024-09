Il Poliambulatorio San Luigi Orione nasce a Pontecurone con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la salute e il benessere dei suoi abitanti e delle comunità circostanti.

Ispirato ai valori di cura e dedizione di San Orione, il centro si impegna a offrire un ambiente accogliente e professionale e si propone come un nuovo punto di riferimento per la salute e il benessere della comunità, offrendo servizi medici specializzati in numerosi ambiti.

Grazie a un team di professionisti altamente qualificati e all’uso di tecnologie all’avanguardia, garantiamo cure personalizzate e di alta qualità.