La Regione Piemonte e il Comune di Vignole Borbera hanno siglato l’accordo per realizzare la nuova piscina comunale e una stazione di ricarica e affitto di biciclette elettriche.

Il finanziamento, circa 163 mila euro, è l’esito delle economie legate alla realizzazione, già conclusa, dell’intervento di completamento e potenziamento della pista ciclopedonale, compresa l’illuminazione pubblica per il suo utilizzo nelle ore notturne, oltre alla realizzazione di due aree per svolgere esercizi ludico sportivi e un’area per padel, tennis e calcetto, per un importo complessivo di 600 mila euro, di cui 480 messi a disposizione da Regione Piemonte e 120 dal Comune.

«Oggi completiamo un progetto di valorizzazione sportiva e di promozione turistica della zona dotando il Comune di Vignole Borbera di una serie di attrezzature sportive importanti per la comunità e il territorio» dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

«Quest’opera rappresenta un segnale di attenzione verso il nostro territorio oltre che un esempio di buona amministrazione e di buon uso delle risorse perché, grazie ai risparmi e alla gestione oculata dei finanziamenti, siamo in grado di integrare un progetto e renderlo ancora più utile e funzionale alle esigenze di questo territorio» dichiarano gli assessori regionali alessandrini Enrico Bussalino (Enti locali) e Federico Riboldi (Sanità).

«E’ un’opera che consentirà di rivalutare l’intera Val Borbera e Spinti – aggiunge il sindaco, Giuseppe Teti – e attirare qui anche i turisti in visita all’Outlet di Serravalle Scrivia che con il sistema della pista ciclopedonale e delle bici con pedalata assistita potranno, con facilità e semplicità, visitare queste bellissime vallate per apprezzarne anche la cultura gastronomica che affonda le sue radici in una storia antica e ricca di intrecci di civiltà e tradizioni, con i suoi innumerevoli e variegati sapori, permeati di passione e sapienza culinaria».