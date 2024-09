FIAB Tortona sezione Malabrocca in collaborazione con l’Associazione Culturale Viguzzolese e con il patrocinio del Comune di Viguzzolo organizza per giovedì 12 settembre una pedalata notturna lungo la ciclabile Tortona-Viguzzolo.

La partenza è prevista subito dopo il ritrovo alle 18,30 presso la Stazione Ferroviaria di Tortona. Alle 19,15 la carovana sarà alla Pieve di Viguzzolo dove è previsto un “talk” dal titolo: “Siamo tutti Malabrocca, storie di pedali lenti” in cui i ciclisti di zona parleranno dei loro viaggi a due ruote e del loro approccio alla bicicletta. Alle 20 aperitivo presso il Bar Moderno e alle 21 rientro a Tortona.

FIAB Tortona raccomanda l’uso di bici in buono stato di manutenzione. Obbligatorio l’utilizzo di luci anteriori e posteriori (anche più di una), fortemente consigliato l’uso del casco.

“Non è una competizione, aggiungono dalla sezione cittadina della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, l’andatura sarà dettata dal più lento che si fregerà del titolo di Maglia Nera”. Un evidente omaggio a Luigi Malabrocca, maglia nera per eccellenza del Giro d’Italia.

La prenotazione è obbligatoria, dovendo organizzare al meglio l’apericena; il costo di partecipazione è di 15€ comprensivi di apericena e assicurazione RC per ogni iscritto. È possibile prenotarsi ai numeri di telefono 334-1510652 e 335-5425026, oppure via mail scrivendo a fiabtortona@gmail.com.

“In ottobre siamo stati a Ferrara, al Festival del ciclista lento, di cui la nostra socia onoraria Serena Malabrocca è madrina ufficiale”, ci spiega Dino Antonelli, socio fondatore sia del Comitato Smart Land, promotore della ciclabile Tortona-Viguzzolo, che della sezione tortonese di FIAB. “Ci è ci è piaciuta l’idea di una manifestazione ciclistica a cui tutti, ma proprio tutti, possono partecipare. Bambini compresi. Variamo questa idea anche qui da noi, perché la bicicletta può e deve essere un mezzo di trasporto inclusivo, che consenta di vivere la vita lentamente e così di assaporarne ogni minimo dettaglio. È nostra intenzione rendere la pedalata notturna sulla ciclabile Smart Land un appuntamento fisso annuale“.

“Quando Dino mi ha proposto di entrare nel calendario delle manifestazioni viguzzolesi ho subito pensato che questa fosse una buona idea”. Replica Claudio Cheirasco, referente di FIAB Tortona. “Ci siamo subito mossi per realizzare questa pedalata. Come me sono in molti quelli che hanno apprezzato l’idea e ne sono rimasti entusiasti, tanto che abbiamo già raccolto le prime adesioni. Invito tutti a partecipare perché questo evento ha tutti i presupposti per diventare una vera e propria Festa della bicicletta.“

Appuntamento dunque giovedì 12 settembre alle 18,30 a Tortona oppure direttamente alle 19,15 presso la Pieve di Viguzzolo, previa prenotazione.

In caso di maltempo l’appuntamento sarà direttamente alla Pieve di Viguzzolo alle 19,15. Sarà annullata la pedalata, ma rimangono validi i “racconti a pedali” e l’apericena.