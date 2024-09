La specialità, iscritta nel registro De.Co. del Comune di Alassio, è stata presentata al Ministro del MASAF Francesco Lollobrigida

Il sorbetto “Begonia di Alassio” – iscritto su proposta dell’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio, insieme al gelato realizzato con lo stesso fiore,nel registro De.Co. dei prodotti a Denominazione Comunale – raggiunge un traguardo davvero prestigioso: è stato infatti selezionato per essere esposto nell’ambito del G7 dell’Agricoltura a Siracusa.

In questa occasione, la specialità alassina – che ha potuto ottenere l’importante certificazione De.Co. tenendo conto della storica coltivazione della begonia nei Giardini di Villa Pergola e nei giardini comunali di Alassio, nonché della tradizione di produzione artigianale del gelato diffusasi nella città con lo sviluppo del turismo – è stata presentata al Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) Francesco Lollobrigida.

“Siamo orgogliosi – dichiaral’Assessore al Commercio del Comune di Alassio Franca Giannotta – dell’occasione prestigiosa e di altissimo valore istituzionale che vede coinvolta in questi giorni una delle specialità De.Co. del Comune di Alassio, il sorbetto “Begonia di Alassio”. Si tratta di un momento davvero importante per sottolineare il valore di questa specialità e, più in generale, dell’utilizzo dei fiori eduli in cucina, che nella nostra città hanno da diversi anni un ruolo da protagonisti e addirittura un Festival nazionale dedicato. Valorizzare queste eccellenze locali ha una ricaduta molto positiva per tutto il settore del turismo, del commercio e della ristorazione, ed in generale per il nostro meraviglioso territorio. Proprio per questo motivo la nostra amministrazione comunale si è spesa con grande impegno per far sì che specialità come il sorbetto e il gelato di Begonia potessero essere riconosciute e certificate nel nostro registro De.Co., garanzia di eccellenza e di ricette inimitabili tramandate nel tempo”.

Il sorbetto “Begonia di Alassio”, ideato dal maestro gelatiere Aldo De Michelis in collaborazione con Tastee.it e Nutman e preparato in questa occasione dalla gelateria Opera prima di Augusta, viene presentato al G7 dell’Agricoltura da una delegazione del Distretto florovivaistico della Liguria – con Silvia Parodi di Tastee.it di Albenga, Barbara Ruffoni dirigente di ricerca, Andrea Copetta e Andrea Volante ricercatori del CREA of di Sanremo – nell’ambito del progetto Biofiori per lo sviluppo della filiera emergente dei fiori eduli.