Presentata oggi presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Novi Ligure la sesta edizione del Festival delle Conoscenze, l’appuntamento annuale con le nuove frontiere del sapere organizzato da Fondazione ACOS per la Cultura che si terrà dal 1° al 5 ottobre 2024. La grande novità di quest’anno riguarda i contenuti dei 27 appuntamenti in programma. Infatti, per la prima volta, al centro della manifestazione ci sarà un unico grande tema cardine: l’intelligenza artificiale.

Come nelle scorse edizioni, il Festival si svilupperà in tre città del territorio: Novi Ligure, Ovada e Tortona.

Durante il Festival, all’interno di conferenze, laboratori didattici, dimostrazioni di robotica e spettacoli teatrali, saranno presentati i cambiamenti epocali che ci attendono, le opportunità e i rischi che l’A.I. comporta su temi etici e sociali e in molti campi delle attività umane: studio, didattica, lavoro, ricerca scientifica, informazione, arte, agricoltura e ambiente.

Il programma prevede, inoltre, dimostrazioni di tecnologie multisensoriali come la robotica sociale e le interazioni anche emotive dell’A.I. per favorire apprendimento e relazioni di giovani e adulti.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ed Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato ed è patrocinata dai Comuni di Novi Ligure, Ovada e Tortona.

La partecipazione alle conferenze e agli spettacoli in programma sarà, come sempre, gratuita e aperta a tutti.

Alcune anticipazioni

Saranno 30 i relatori che accompagneranno i partecipanti, nei 5 giorni del Festival, alla scoperta nel mondo dell’A.I., tra loro: docenti universitari, ricercatori, divulgatori scientifici, influencer, attori, registi teatrali, musicisti, teologi, giornalisti, ingegneri informatici.

Rispetto alle precedenti edizioni, la Fondazione ACOS ha esteso l’offerta culturale e formativa agli studenti delle scuole elementari e medie con laboratori didattici di divulgazione scientifica permettendo ai più piccoli di apprendere giocando.

Il Festival si concluderà con un evento ludico a cura dell’Osservatorio Astronomico di Genova in Piazza Dellepiane a Novi Ligure sabato 5 ottobre, dalle ore 15. Saranno organizzati laboratori scientifici didattico divulgativi dedicati ai bambini ma divertenti e attrattivi anche per gli adulti.

Il Festival a teatro

Il programma particolarmenteintenso prevede, inoltre, lo spettacolo teatrale di Lucilla Giagnoni “Furiosa Mente”, 2 ottobre alle ore 21 a Tortona presso il Teatro Civico Comunale. Mentre, il Teatro Marenco di Novi, venerdì 4 ottobre alle ore 18, ospiterà la lectio magistralis di Massimo Polidoro “La scienza dell’incredibile”; a seguire alle ore 21 la pièce teatrale di Laura Curino “Big Data”.

N.B. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Formazione per i docenti delle scuole secondarie

A completare la proposta formativa, in questa edizione, ci sarà l’appuntamento “Esseri umani e A.I. nelle scuole” del 1° ottobre alle 15 al Museo dei Campionissimi con il prof. Riccardo Milanesi, Docente Scuola Holden Torino. L’evento è coordinato da Maria Elisabetta Lanzone, Associazione PerCorsi, in collaborazione col Liceo “E. Amaldi” di Novi Ligure. L’incontro ha validità di formazione per i docenti delle scuole secondarie. Per info e prenotazioni: percorsi.cultura@gmail.com

Il Festival diffuso

La qualità dei relatori e i patrimoni di culture e conoscenze che eccezionalmente si riversano nelle comunità coinvolte in occasione del Festival, hanno suggerito la naturale, più diffusa e inclusiva evoluzione del format. Per la prima volta gli eventi del Festival delle Conoscenze, oltre che nelle sedi tradizionali, si terranno in Piazza Dellepiane, presso la Biblioteca Civica, il Teatro Marenco e il Museo dei Campionissimi a Novi, quindi, presso il Teatro Civico Comunale e la sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e presso l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato.

Valter Pallano, Presidente Gruppo ACOS ha dichiarato: “L’iniziativa di quest’anno, dedicata al tema dell’intelligenza artificiale, è di assoluto interesse per il ruolo che la Fondazione svolge come ponte di interconnessione tra il mondo del lavoro e la formazione. L’intelligenza artificiale porterà ad una rivisitazione dei processi gestionali nei vari settori nonché all’evoluzione delle figure professionali necessarie per assecondare tale evoluzione. Come Presidente del Gruppo ACOS che insieme ai partner dei progetti ha l’onore di sostenere le iniziative della Fondazione voglio ringraziare i componenti del Consiglio di Amministrazione della stessa, il personale, i docenti, gli sponsor e tutti coloro, che a vario titolo, hanno collaborato alla realizzazione dell’evento”.

Come evidenziato da Giampaolo Bovone, Presidente Fondazione ACOS per la Cultura: “La sesta edizione del Festival delle Conoscenze è interamente dedicata all’Intelligenza Artificiale. Una scelta quasi obbligata, pensando a quanto questa presenza, destinata a modificare la nostra vita materiale e intellettuale, coinvolgerà le attuali e future generazioni. Ci rivolgiamo agli studenti delle scuole superiori dei territori di Novi Ligure, Ovada e Tortona, ma anche alle loro comunità di appartenenza. Abbiamo pensato a un percorso che mettesse in evidenza le contraddizioni con le quali oggi l’A.I. si presenta ai nostri occhi: benefici straordinari e sorprendenti, ma anche tanti rischi legati al timore di non riuscire a contenerla, allinearla e renderla compatibile con uno sviluppo responsabile. Gli illustri interventi che si susseguiranno durante il Festival riguarderanno la presenza dell’A.I. in diversi linguaggi, dalla creatività, all’etica, alla ricerca tecnologica e scientifica. Una riflessione sui contrasti tra tecnica e natura umana, nella consapevolezza che il suo carattere specifico è proprio la capacità di trasformare la realtà, senza prescindere però dal rispetto della sfera delle emozioni, dei sentimenti, dei desideri, delle angosce che non può essere replicata dalle macchine. Pertanto, diventa oggi più che mai urgente, se non irrinunciabile, una nuova alleanza tra tecnica e umanesimo”.

Scopri di più https://www.fondazioneacos.it/festivaldelleconoscenze/

Fondazione ACOS per la cultura – Fondazione di partecipazione, opera attraverso canali meritocratici, promuovendo progetti didattici e culturali incentrati sul rispetto delle risorse naturali e sullo sviluppo di nuove tecnologie di efficientamento energetico. La Fondazione nasce da un’idea del Gruppo ACOS.

Il Gruppo opera, attraverso le società che lo compongono, nei settori dell’energia, dell’acqua, dell’ambiente e nella gestione di impianti sportivi. Con un valore della produzione di oltre cento milioni di euro, il Gruppo occupa complessivamente 356 dipendenti. Il Gruppo ACOS riconosce nei principi della sostenibilità e della circolarità la base della propria mission aziendale.