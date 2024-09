Sabato 21 settembre, presso la Scuola Allievi Agenti di Alessandria ha avuto luogo il raduno per il 25 anniversario del 151° corso Allievi Agenti.

L’iniziativa è partita da un’allieva di allora che già dal mese di gennaio si è prodigata nell’organizzazione del raduno sia per l’aspetto logistico sia per riallacciare i fili della comunanza che indissolubilmente lega chi ha iniziato un percorso formativo come quello dell’ingresso nel mondo del lavoro nella Polizia di Stato.

I partecipanti sono stati circa 80, poliziotti o ex colleghi che nel corso di questo quarto di secolo hanno trovato una nuova vita lavorativa, ma uniti dall’indimenticabile e unica esperienza di formazione presso la scuola di Alessandria.

Ex frequentatori, istruttori e docenti, ma anche il Direttore dell’epoca, il Dr. Giacobbe, adesso in quiescenza, ha raccolto l’invito con piacere per questo momento emotivamente intenso.

Alcuni partecipanti sono stati accompagnati dalle loro famiglie per far vivere anche a loro un tuffo nel passato e nelle origini del proprio familiare in divisa. La giornata è iniziata alle ore 09.00 nell’aula magna con il saluto del Direttore, Dr.ssa GOLA ed è proseguita con un programma ricco di momenti conviviali, sia dentro l’istituto che anche fuori, dove è stato organizzato un pranzo. Ritrovarsi e ritornare alla Cardile è stato certamente emozionante, proprio come quel “Lo giuro” di 25 anni fa.