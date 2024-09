Il Comune di Tortona informa la popolazione che per il giorno 19 settembre 2024 alle ore 18:00 presso la Sala Romita al secondo piano del Palazzo Comunale si terrà una assemblea pubblica durante la quale i tecnici comunali e l’Assessore alla Protezione Civile illustreranno la bozza del Piano di Emergenza Esterno delle ditte Autosped Srl e Boero Bartolomeo S.p.A. i cui stabilimenti sono insediati presso l’area logistica di San Gugliemo lungo la SS 211 della Lomellina. La bozza di piano redatto dalla Prefettura di Alessandria, in collaborazione con tutti gli altri enti coinvolti nella pianificazione, è volto a definire le procedure di intervento in caso di incidente rilevante all’interno dei due stabilimenti.

I cittadini interessati a ricevere informazioni o presentare delle osservazioni sono invitati a partecipare e a prendere visione dell’elaborato reperibile on line al seguente link https://servizionline.comune.tortona.al.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=8761