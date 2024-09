Il Maggiore Gianluca Bellotti, 48 anni, è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri, dopo l’avvicendamento con il Capitano Domenico Lavigna, che nello stesso giorno ha assunto il comando dell’omologo comando di Imola.

Laureato in Scienze dell’Amministrazione, si è arruolato nell’Arma nel 1997 e, al termine della Scuola Marescialli, è stato trasferito alla Stazione Carabinieri di Milano Porta Garibaldi. Dal 2003 al 2010, sempre a Milano, ha prestato servizio allo Stato Maggiore della Legione Carabinieri Lombardia.

Nel 2010 è promosso Sottotenente e, al termine del corso applicativo presso la Scuola Ufficiali, viene assegnato alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria con l’incarico di Comandante di Plotone Allievi e Insegnante di discipline tecnico giuridiche.

Dal 2012 al 2015 ha comandato il NORM della Compagnia di Desenzano del Garda (BS) e dal 2015 al 2017 quello della Compagnia di Bonorva (SS). Promosso Capitano nel 2017 è stato trasferito al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano, dove si è occupato in particolare di reati contro la pubblica amministrazione, conseguendo nello stesso periodo diverse specializzazioni, tra cui quella di responsabile di Unità Antidroga, Crimini Ambientali e Misure Patrimoniali.

Dal 2019 al 2024, divenuto Maggiore, ha diretto la Sezione Cyber Investigation del Nucleo Investigativo di Milano, specializzandosi in crimini informatici, Open Source Intelligence e IT Solution presso il CEPOL di Budapest, l’Agenzia dell’Unione Europea per la formazione delle autorità di contrasto (fino al 2016, Accademia europea di polizia). Conoscitore delle lingue inglese e francese, nel maggio scorso è stato scelto per la partecipazione al “TOPCOP Exchange Programme” di CEPOL per lo scambio di competenze investigative tecnico-forensi con le Forze di Polizia della Repubblica di Armenia.