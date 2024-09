Incontro fra i Carabinieri e la cittadinanza sul tema delle truffe e dei furti in danno di anziani. Nell’occasione, il Comandante della Stazione di Sezzadio ha illustrato, nella pratica, come avvengono le truffe in casa a opera di sedicenti medici, avvocati, operatori dei servizi pubblici o appartenenti alle forze dell’ordine, e ha fornito preziosi consigli su come smascherare i malviventi e chiedere tempestivamente – al 112 – l’intervento delle pattuglie presenti sul territorio. L’evento, organizzato nell’ambito della campagna di prevenzione e contrato delle truffe, si è tenuto presso la frazione Castelferro alla presenza di oltre cinquanta persone.

