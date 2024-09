Il Comune di Diano Marina informa che da domani, giovedì 19 settembre, si procederà con alcuni lavori di asfaltatura su territorio comunale, finalizzati al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale.

Il primo intervento interesserà via Capocaccia, che resterà parzialmente chiusa (all’altezza del supermercato Conad fino a via Villebone) da domani (giovedì 19) alle 8.00 a sabato 21 settembre alle 12.00. Il traffico veicolare sarà garantito con senso alternato per mezzo di un semaforo, mentre i parcheggi saranno soggetti a un divieto di sosta per tutta la durata dei lavori.

Venerdì 20 settembre sarà il turno di via Corallo, che sarà chiusa al traffico fino al completamento dell’asfaltatura. Sarà garantito l’accesso ai proprietari di appartamenti e box di via Corallo, che potranno accedere da via GL Martino in senso contrario.

Sono previsti interventi anche in un primo lotto della zona in cui sorge l’ex stazione ferroviaria, sempre per asfaltatura, ma l’area in oggetto coinvolge solo parcheggi, lasciando invariato il traffico veicolare e pedonale.

Si raccomanda ai residenti e agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di considerare possibili disagi temporanei alla circolazione durante l’esecuzione dei lavori.